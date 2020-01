Örümcekler insanlardan daha fazla et tüketiyor

Bilim insanlarının bu konuda yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını Doğa ve Bilim ("Science of Nature") dergisi kamuoyuna açıkladı. Bilim insanları dünyadaki tüm örümceklerin her yıl tükettikleri böceklerin 400 ila 800 milyon tona ulaştığını hesapladı. Bir kıyaslama yapıldığında dünya çapında insanların her yıl 400 milyon ton civarında et ve balık gibi gıda maddelerini tükettiği ortaya çıkıyor.

Araştırmada sekiz bacaklı ve sonsuz iştahlı örümceklerin özellikle haşaratlar ve hastalık bulaştıran böcekler ile mücadelede çok önemli rol oynadıklarına dikkat çekiliyor. Bilim insanları “Umarız bu sonuçlar ve ortaya çıkan büyük miktarlar nedeniyle kamuoyu örümceklerin oynadığı bu önemli işleve gereken değeri verir” uyarısında bulunuyorlar.

8 bin hayvan türü de örümceklerden besleniyor

Araştırmacılar örümceklerin tüketim alışkanlıklarına ilişkin ilk kez bir bilimsel araştırma yapıldığını ve dünya çapında tüm örümceklerin 25 milyon ton ağırlığa ulaştıklarını kaydediyorlar. Bilim insanları ayrıca örümceklerin sadece kendilerinin çok iştahlı olmadıklarını, diğer yaratıkların iştahlarını da kabarttıklarını belirtiyorlar ve dünya çapında yaklaşık 8 bin farklı hayvan türünün sadece örümceklerden beslendiklerini saptıyorlar.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA/BK