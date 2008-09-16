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Spor

Örümcek kaleci!

Latin Amerikalı kalecilerin son derece şahsına münhasır insanlar olduğu bilinen bir gerçek... Bir forvet kadar gol atan Paraguaylı Chilavert, bir akrobat kadar çevik Kolombiyalı Higuita, kendi formas&#

16 Eylül 2008 03:00

Latin Amerikalı kalecilerin son derece şahsına münhasır insanlar olduğu bilinen bir gerçek... Bir forvet kadar gol atan Paraguaylı Chilavert, bir akrobat kadar çevik Kolombiyalı Higuita, kendi formasını kendisi tasarlayan Meksikalı Campos gibi.

Gençlerbirliği’nin geçen sezon devre arasında transfer ettiği Şilili Nicolas Periç de, Eskişehirspor maçında giydiği özel formayla, saydığımız isimlerden pek de farklı olmadığını gösterdi. Tecrübeli eldiven, giydiği Örümcek Adam dizaynlı formayla ilgi odağıydı.

Sezon öncesi Orduspor’la oynanan hazırlık maçında da aynı dizaynda bir forma giyen Şilili kaleci, Futbol Federasyonu’ndan alınan izinle 3-1 ev sahibinin üstünlüğüylebiten mücadelede ‘Örümcek Adam’ olarak oynadı. Periç’in Şili’de de giydiği bu formaların Güney Amerika ülkesinde çok popüler olduğu öğrenildi.

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