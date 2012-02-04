Örümcek ağının sırrı çözüldü

T24 - Bilimadamları, örümceklerin ördüğü ağın uygulanan büyük güce nasıl dayanabildiğinin sırrını çözdü.





Boston'daki Massachusetts Institute of Technology (MIT) bilimadamları, ağın gücünün sadece örümceğin ürettiği ipekten değil aynı zamanda karmaşık tasarımından da kaynaklandığını keşfetti.





Örümceğin ağ yapmak için kullandığı ipek telleri inceleyen bilimadamları, tek tek tellerin sanıldığı kadar dayanıklığı olmadığını ancak karmaşık bir biçimde örülen ağın bir bütün olarak son derece dayanıklı olduğunu ortaya çıkardı.





Araştırmacılardan Markus Buehler, ağın mekanik özelliklerinin yeni nesil süper güçlü maddelerin tasarlanması için kullanılabileceği ileri sürüldü.





Araştırmacılar, doğal ya da insan yapımı diğer tüm liflerden farklı olarak örümceğin ürettiği ipeğin yumuşayıp katılaşabilme özelliğine sahip olduğunu ve farklı yük türleri taşıyabildiğini buldu.





Aynı şekilde ağ yapımında kullanılan diğer maddelerle karşılaştırılan örümcek ipeğinin düşen dallar ya da şiddetli rüzgarlar karşısında 6 kat daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı.





Araştırmacılar, ağa herhangi bir ağırlık uygulandığında sadece bir telin koptuğunu ve örümceğin yeni baştan ağ örmek yerine tek bir teli onararak ağını yenilediğini buldu.





Ağın çeşitli bölgelerinden yüzde 10 oranında teli kaldıran bilimadamları, ağın yüzde 10 oranında daha da güçlendiğini gözlemledi.





Bilimadamları, örümcek ipeğinin aynı ağırlıktaki çelikten 5 kat daha güçlü olduğunu belirledi.





"Nature" dergisinde yayımlanan araştırma, örümcek ağlarının iki farklı tür ipek içerdiğini de ortaya çıkardı.





Sert ve kuru olan ipek türü, ağın merkezinden dışarı doğru dönen tellerde kullanılırken daha ince ve yapışkan olan ikinci ipek türü ise örümceğin avını yakalamak için hazırladığı tuzaklardaki sarmal tellerde bulunuyor.





