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Kültür-Sanat

Örümcek Adam'dan yeni kareler! - The Amazing Spider-Man

'The Amazing Spider-Man'den yeni fotoğraflar yayınlandı...

15 Temmuz 2011 03:00

T24 - 'The Amazing Spider-Man'den yeni fotoğraflar yayınlandı ancak Örümcek Adam karakteri ile özdeşleşen Tobey Maguire ve Mary Jane Watson karakteriyle büyük beğeniler toplayan güzel yıldız Kirsten Dunst'ün yokluğu nasıl karşılanacak merak konusu... 


-Örümcek Adam 3-


Andrew Garfield'in başrolünde olduğu yeni Örümcek Adam filmi 'The Amazing Spider-Man'den detaylı fotoğraflar yayınlandı. 



Entertainment Weekly'nin yayınladığı yeni karelerde Peter Parker'ın mekanik ağ fırlatıcılarının ve Dr. Curt Connors'ın olduğu kareler yer alıyor. 



Marc Webb'in yönettiği 'The Amazing Spider-Man' 2 Temmuz 2012'de gösterime girecek. 



Daha önce Örümcek Adam kostümün detaylarını gösteren fotoğraflar paylaşılmıştı. 



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