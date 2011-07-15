Örümcek Adam'dan yeni kareler! - The Amazing Spider-Man

T24

Andrew Garfield'in başrolünde olduğu yeni Örümcek Adam filmi 'The Amazing Spider-Man'den detaylı fotoğraflar yayınlandı.Entertainment Weekly'nin yayınladığı yeni karelerde Peter Parker'ın mekanik ağ fırlatıcılarının ve Dr. Curt Connors'ın olduğu kareler yer alıyor.Marc Webb'in yönettiği 'The Amazing Spider-Man' 2 Temmuz 2012'de gösterime girecek.Daha önce Örümcek Adam kostümün detaylarını gösteren fotoğraflar paylaşılmıştı.