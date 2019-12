-''ÖRÜMCEK ADAM''A 4. ERTELEME NEW YORK (A.A.) - 18.02.2011 - Ünlü çizgi roman ve film kahramanı Örümcek Adam'ın Broadway'de sahnelenecek olan müzikali, üst üste yaşanan, oyuncuları hastanelik eden kazaların ve New York Eyaleti yönetiminden aldığı uyarıların ardından, dördüncü kez ertelendi. 65 milyon dolarlık maliyeti ile Broadway tarihinin en pahalı müzikali olan Örümcek Adam, aynı zamanda, içerdiği teknolojik yenilikler ve donanımlar nedeniyle de tiyatro eleştirmenleri tarafından, Broadway'de yeni bir dönem açacak müzikal olarak nitelendiriliyor. Oyuncuyu, sahnenin arkasından en öne fırlatmaya yarayan yeni tekniklerden ''mancınık'' sisteminin uygulanması sırasında, Örümcek Adam rolünü canlandıran oyunculardan biri iki bileğini kırmış, bir başkası da kafasından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir başka Örümcek Adam dublörü Christopher Tierney ise yine provalar sırasında, yaklaşık 10 metrelik bir platformdan aşağı düşünce 4 kaburgası ve omuzunu kırarak hastaneye kaldırıldı. Tierney'nin kazasından sonra Örümcek Adam müzikali, ABD ulusal basınında olumsuz anlamda eleştirilmeye başlanırken bazı gazeteler ve Broadway eleştirmenleri durumu, ''Örümcek Adam'ın laneti'' olarak görmeye başladı. Son olarak, oyunda Arachane karakterini canlandıran Natalie Mendoza da sahne arkasında kafasından yaralandıktan sonra tartışmalar daha da alevlendi. Mendoza'nın daha sonra oyundan kendi isteği ile ayrıldığı öğrenildi. New York eyalet yönetimi yetkilileri, 65 milyon dolarlık oyunun provalarını izledikten sonra, oyunda özellikle Örümcek Adam'ın seyircilerin üzerinden sahneye geldiği bölümde çalışma kuralları ve güvenliği etkileyen iki nokta tespit edildiğini bildirdi. Broadway tarihinin, daha başlamadan adından en çok söz edilen oyunu olan Örümcek Adam, çalışma ve güvenlik koşullarının yeniden düzenlenmesi için mart ayının ikinci haftasına ertelendi. -BROADWAY TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ- Örümcek Adam müzikali, pek çok ilki ile Broadway tarihinde öncü olsa da ABD'nin önde gelen gazeteleri New York Times ve Washington Post'un eleştirmenlerince, ''tarihin en kötü Broadway oyunu'' şeklinde yazıldı. Eleştirmenlerin bu tür görüşlerine rağmen oyun, henüz başlamamasına rağmen ön bilet satışlarındaki rakamla, karlılık oranını 1 milyon 330 bin dolara çıkararak ''en çok kar elde eden müzikal'' sıralamasında Wicked'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Müziklerini U2'dan Bono ve The Edge'in yaptığı oyun, New York'un 1930 kişilik sandalye sayısıyla en büyük kapasiteye sahip Broadway sahnesi Foxwood Tiyatrosu'nda 15 Mart'ta itibaren izleyici ile buluşacak.