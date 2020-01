'Örümcek Adam' lakaplı hırsıza 8 yıl hapis

Atletik yapısı ve 1.90 boyuyla 'Örümcek Adam' lakabını alan tırmanışçı hırsız, 2010 yılında çaldığı 5 önemli sanat eseri hakkında görülen dava sonucunda 8 yıl hapis cezası aldı.

Son zamanların en 'cesur' sanat hırsızlığına imza atan Vjeran Tomic ve yardımcıları ayrıca 110 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Hırsızlığı planlayan 61 yaşındaki antikacı Jean-Michel Corvez ve resimleri saklayan 40 yaşındaki saat satıcısı Yonathan Birn de sırayla 7 ve 6 yıl hapis cezası aldı.

Paris Modern Sanat Müzesi'nden Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, Ferdinand Leger ve Amedeo Modigliani ait tabloları çalan Tomic, dış kapının asma kilidini ve bir pencereyi kırarak müzeye girmişlerdi.

Müzenin güvenlik sistemi haftalardır onarılmayı bekliyordu.

Tomic 2011'de yakalandıktan sonra suçunu itiraf etti ve kendisini Fransız edebiyatında, zengin Parislilerin evlerinden çalan ünlü hırsız karakter Arsène Lupin'e benzetti.

Tomic, polislere ilk başta yalnızca 1922 yapımı Leger resmi "Still Life with Candlestick"i (Şamdanlı Natürmort) çalmayı planladığını, 4 resmi daha çalabileceğini düşünmediğini söyledi.

Cüretkar hırsız, Leger resmine ek olarak Picasso'nun "Dove with Green Peas" (Güvercin ve Yeşil Bezelyeler), Matisse'in "Pastoral", Braque'ın "Olive Tree near Estaque" (Estaque yakınlarındaki Zeytin Ağacı) ve Modigliani'nin "Woman with a Fan" (Yelpazeli Kadın) resimlerini çaldı.

Tomic resimleri 'beğendiği için' çaldığını söyledi.

49 yaşındaki hırsızın 115 milyon dolar değerinde sanat hırsızlığı yaptığı söyleniyor, ancak bazı uzmanlar tablolarının değerinin bunun iki katı olduğunu, hatta bu tabloları açık artırmada satmanın imkansız olacağını söylüyorlar.

Uluslararası polis teşkilatı Interpol resimleri bulmak için 188 üye ülkeyi alarma geçirdi ancak tablolar halen bulunamadı.

Tabloları saklamakla görevli olan Birn, sanat eserlerini çöpe attığını iddia etti.

Son yıllarda Avrupa'da sanat eseri hırsızlığının arttığı belirtiliyor.

2015 yılında da Madrid'de İngiliz sanatçı Francis Bacon'ın 26 milyon dolar değerindeki 5 tablosu çalınmıştı.