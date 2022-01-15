Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3.36 milyon dolara satıldı

Aynı gün Süperman çizgi romanının eski sayılarından biri de 3.18 milyon dolara satıldığı belirtildi. Her iki çizgi romanın alıcısının kimliği açıklanmazken, bir ABD çizgi romanının iç sayfası için önceki rekorun, 657 bin 250 dolara satılan 1974 tarihli "The Incredible Hulk" sayısına ait olduğu kaydedildi.