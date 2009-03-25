Örümcek Adam bu kez gerçekten kurtardı

Tayland'da bir itfaiye görevlisi, pencerenin pervazına çıkan 8 yaşındaki otistik çocuğu ancak Örümcek Adam kostümüyle kurtarabildi



Polis, özel okulun ilk gününde korkan ve okulun 3. katındaki pencere pervazına çıkan çocuğun, öğretmenlerin tüm çabalarına rağmen içeri girmeyi reddettiğini belirtti. İtfaiyenin ardından okula gelen annesinin çocuğun Örümcek Adam'ı çok sevdiğini söylemesi itfaiye görevlisi Somçay Yoosabay'ı harekete geçirdi.



Somçay, hemen merkeze döndü ve "Örümcek Adam" kostümünü giydi.



Görevli, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Ona Örümcek Adam'ın onu kurtarmak için geldiğini, hiçbir canavarın ona saldırmayacağını söyledim. Koşması tehlikeli olduğu için yürüyerek bana doğru geldi" dedi.



Kahraman görevli, tatbikatlara biraz heyecan katmak için itfaiye merkezinde "Örümcek Adam" kostümü bulundurduğunu belirtti. (AA)