Oruçluyken denize girilir mi?

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İşte o sorunun yanıtları;Denize girmek, banyo yapmak orucu bozmaz. Ama ağzına su kaçarsa oruç bozulur tabi. Sadece ayağını sokabilir ya da beline kadar denize girebilir.Yiyip içmek ve cinsel ilişkiye girmek orucu bozan kabahatlerdir. Denize girmek, yiyip içmek konularıyla alakalı değildir. Yani denize giren denizi içmiyor, yemiyor. Bu sebeplerden de orucu bozmaz. Oruçluyken abdest alıyoruz. Gusül ediyoruz. Yani ağza su alıyoruz. Ağza su almak orucu bozmaz. Su boğazınızdan geçer de mideye giderse o takdirde oruç bozulur. Kasıtlı olarak yani içmek amacıyla bunu yaptığımızda tabii ki oruç bozulur. Ama ‘İstemeden kaçarsa oruç bozulur mu?’ konusunda bir ittifak yok. Bazı âlimlere göre oruç bozulmaz.Denize girince ‘yok kulaktan su kaçar, genizden su kaçar’ tarzında bir takım şeyler söylüyorlar. O zaman yüzümüzü de yıkamayalım. Abdest alıyoruz, ağzımızla gargara yapıyoruz. Ama suyu yutmuyoruz. Su yutarsak oruç bozulur kuşkusuz. Şayet su yutmuyorsa denize de girer. Her şeyi de yapar.Denize girmek bir tür duş almaktır. Bir insan oruçlu iken banyosunu da yapabilir, duşunu da alabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken tek bir şey varsa, o da ağzından ve genzinden boğaza su kaçırmamaktır. Bunun için denizde kaldığı süre içinde sakin hareket etmeli. Çünkü farkında olmadan ağza deniz suyu kaçabilir. Fakat o kadar dikkat edildiği halde boğaza deniz suyu kaçınca ne yapılır? Bir defa böyle bir durumda oruç bozulur. Ramazan’dan sonra bir günlük kaza yapılması gerekir.