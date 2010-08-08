Oruçluyken denize girilir mi?

T24 - Türkiye aşırı sıcaklarla kavruluyor. Fırsatını bulan kendini serin sulara bırakırken, Samsun İl Müftü Vekili Alaattin Tosun, oruç tutan vatandaşın en çok sorduğu sorulardan birine cevap verdi.

Samsun İl Müftü Vekili Alaattin Tosun, genizden ve burundan su kaçtığında orucun bozulacağını belirterek, “Bu nedenle oruçluyken denize girmemek gerekir. Sudayken su yutma ihtimalimiz yüksek” diye konuştu.

Ramazan ayının yaklaşması ile vatandaşlara oruç konusunda uyarılarda bulunan İl Müftü Vekili Alaattin Tosun, akil olan her müslümanın oruç tutmasının farz olduğunu hatırlattı. Sağlığı yerinde olup da oruç tutmamanın günahının büyük olduğunu kaydeden Tosun şöyle dedi:

“Allah, insanları zaman zaman ibadetle, açlıkla, bir takım musibetlerle imtihan eder. Ramazan orucu da bizleri sabra, metanete, fakir fukarayı düşünmeye alıştırıyor. Dünya sıkıntılarla doludur. Düşünün Allah vermesin, bir süre dünyada kıtlık, açlık olsa. Hiç aç kalmayan insan buna dayanamaz, bir sıkıntı kaos olur. Ama müslüman oruç tuttuğu zaman açlığa da alışıyor. Vücudunu alıştırıyor. İnsanlık aç da kalabilir, kıtlık olabilir. Allah oruç vesilesiyle insanları açlığa, sabra ve metanete alıştırıyor”.

Duş almanın, banyo yapmanın orucu bozmayacağını belirten Alaattin Tosun uyarılarını şöyle sürdürdü:

“Ancak genizden, burundan mideye su kaçarsa orucu bozar. Onun için ramazan ayında vatandaşlarımıza mümkün mertebe denize girmemelerini tavsiye ediyoruz. Burundan su kaçarsa orucu bozar. Denize girenler bilir ki yüzerken su kaçma ihtimali yüksek. İftardan sonra denize girilmelidir. Oruçlu iken denize girmek, orucu riske sokabilir. Dikkat etmek lazım.”