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Yaşam

Oruçluya 'nikotin bandı' fetvası

Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai Emirliği'ndeki Diyanet İşleri ve Yardımseverlik Faaliyetleri Dairesi, oruç tutan sigara tiryakilerine nikotin bandı takma izni veren özel bir fetva yay

03 Ağustos 2011 03:00

T24 - Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai Emirliği'ndeki Diyanet İşleri ve Yardımseverlik Faaliyetleri Dairesi, oruç tutan sigara tiryakilerine nikotin bandı takma izni veren özel bir fetva yayımladı.



Kurumun, Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlara yardımcı olmak amacıyla yayımladığı fetvada, Ramazan boyunca yoksunluk semptomlarıyla baş etmeye çalışan sigara tiryakilerinin nikotin bandı takmasının orucu bozmayacağı belirtildi.


Fetvada, ''Sigara tiryakileri, oruçlu oldukları için yoksunluk semptomlarıyla baş edebilmek amacıyla gün boyunca nikotin bandı takabilir. Bu bandların besleyici özelliği bulunmaması ve bandın içindeki maddenin, karın bölgesinden geçmeden, deri ve kan yoluyla emilmesi nedeniyle kullanılmasında bir sakınca yoktur'' ifadeleri yer aldı.


Nikotin bandının, nikotinin, deriden emilen bir jel biçiminde kana karışmasını sağlayan bir çeşit yapıştırma bant olduğunun kaydedildiği fetvada, nikotin bandlarındaki nikotinin kılcal damarlar yardımıyla kana karıştığı ve sigara tiryakilerindeki Ramazan ayı boyunca sigara içememekten kaynaklanan yoksunluk semptomlarını önlediği ifade edildi.


Ancak fetvada, nikotin bandlarının sadece yoksunluk semptomlarını önlemek için kullanılmasının caiz olduğu, zararlı etkileriyle karşılaşılması durumunda kullanılmaması gerektiği vurgulandı.


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