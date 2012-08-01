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Dünya

Oruç tuttukları için görevden alınan işçiler geri dönüyor

Belediye başkanı Jacques Bourgoin, krizin büyümemesi için dava açacaklarını söyleyen işçilerin görevlerinin iade edileceğini açıkladı

01 Ağustos 2012 16:52

Fransa Belediye Başkanı oruç tuttukları için görevden alınan dört kamp çalışanının görevlerine geri döneceklerini açıkladı

Fransa'da Paris yakınlarındaki Gennevilliers'te yaz kampında spor etkinliklerinde görevli dört çalıştırıcı oruç tuttukları için 20 Temmuz'da görevden alınmıştı.

Belediye başkanı Jacques Bourgoin, krizin büyümemesi için dava açacaklarını söyleyen işçilerin görevlerinin iade edileceğini açıkladı.

Komünist Partili Belediye Başkanı Bourgoin, çalıştırıcıların "gün doğuşundan batımına kadar yeyip içmedikleri için çocukların güvenliğini tehlikeye attıklarını" savunmuştu.

Bourgoin, bugün tepkilere rağmen kararını savundu ve bu kişilerin sözleşmelerine aykırı davrandıkları için görevden alındıklarını söyledi.

Ancak daha sonra belediyenin yayımladığı açıklamada tartışmanın büyümesini engellemek için kampta görevli kişilerin sözleşmelerinde yer alan ve öğle yemeği yemeyi zorunlu kılan maddenin kaldırılacağı belirtildi.

Gennevilliers belediyesi yetkilileri, bundan 3 yıl önce oruçlu bir kadın çalıştırıcının kullandığı otomobilin kaza yaptığını ve bir çocuğun ciddi şekilde yaralandığını hatırlattı.

Eşit haklar için kampanya yürüten gruplar, yemek yeyip yememenin kişisel özgürlük meselesi olduğunu vurguluyor.

Fransa Müslümanlar Konseyi dört kamp çalıştırıcısının hukuki mücadelesine destek verileceğini kaydetti.

Görevden uzaklaştırılan çalıştırıcıları temsil eden avukat Mohand Yanat, Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği demeçte, belediyenin ileri sürdüğü güvenlik gerekçesinin arkasında, Müslümanlara yönelik önyargıların bulunduğunu savundu. (BBCTürkçe)

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kampfransaoruçJacques BourgoinGennevilliers

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