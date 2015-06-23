'Oruç tutmayanı dövmekte şer'en bir sakınca yoktur!'

Yayıncı ve şair Hakan Arslanbenzer* Twitter'dan oruç tutmakla ilgili bir paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu. "Oruç tutmayanı dövmekte şer'en (İslami açıdan) bir sakınca olmadığını" iddia eden Arslanbenzer'in attığı tweetin altına birçok kullanıcı eleştirel yorum yöneltti.

Arslanbenzer, bir Twitter kullanıcısının "Peygamber efendimiz dövmüş müdür? Ya da onun döneminde böyle bir uygulama olmuş mudur?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Peygamber zamanında oruç tutmayanı dövüyorlar mıydı diye soruyor. Peygamber zamanında orucu açıktan yiyen o yiğit münafığı göster önce."

Kürtlerin ABD'si varsa IŞİD'in Allah'ı var

Arslanbenzer'in daha önce de yaptığı bazı paylaşımlarda Kürtleri hedef aldığı ortaya çıktı. Arslanbenzer bir tweetinde "Kürtlerin ABD'si varsa IŞİD'in Allah'ı var" ifadesini kullanmış.

Arslanbenzer'in tartışma konusu olan tweeti şöyle: