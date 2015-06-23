'Oruç tutmayanı dövmekte şer'en bir sakınca yoktur!'

Yayıncı ve şair Hakan Arslanbenzer* Twitter'dan oruç tutmakla ilgili bir paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu oldu. "Oruç tutmayanı dövmekte şer'en (İslami açıdan) bir sakınca olmadığını" iddia eden Arslanbenzer'in attığı tweetin altına birçok kullanıcı eleştirel yorum yöneltti.
Arslanbenzer, bir Twitter kullanıcısının "Peygamber efendimiz dövmüş müdür? Ya da onun döneminde böyle bir uygulama olmuş mudur?" sorusuna şöyle cevap verdi:
"Peygamber zamanında oruç tutmayanı dövüyorlar mıydı diye soruyor. Peygamber zamanında orucu açıktan yiyen o yiğit münafığı göster önce."
Kürtlerin ABD'si varsa IŞİD'in Allah'ı var
Arslanbenzer'in daha önce de yaptığı bazı paylaşımlarda Kürtleri hedef aldığı ortaya çıktı. Arslanbenzer bir tweetinde "Kürtlerin ABD'si varsa IŞİD'in Allah'ı var" ifadesini kullanmış.
Arslanbenzer'in tartışma konusu olan tweeti şöyle:
*Hakan Arslanabenzer kimdir?
Matbu uğrakları, Dergâh, Şehrengiz, Atlılar, Huruç, Kılavuz ve Fayrap. Şehrengiz (1997) ve Atlılar (2000-2005) dergilerinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2005 yılından bu yana aylık Fayrap dergisini çıkarıyor. Ocak 2011'de Avangard Yayınları'nı kurdu. Popülist Kültür Derneği kurucu üyesidir.
Neo-epik şiir görüşünü ortaya attı. Bunun verimleri olarak; Reis'in Kara Merhemi (1997, Dergâh Yayınları), Şehidet'in Erken Günlerini Anarak (1998, Dergâh Yay.) ve Namus ve Başka Şiirler (2001, Dergâh Yay.) başlıklı üç şiir kitabıyla birlikte Dünyaya Saldıran Şair (1998, Dergâh Yay.), Türkiye'de Kültürel İktidar Solda Mı? (2011, Avangard Yay.), Neo-Epik Şiir (2012, Okur Kitaplığı) ve Üç Sütun: Şiir, Hikaye, Eleştiri (2013, Okur Kitaplığı) başlıklı dört eleştirel deneme kitabı yayımlanmıştır. İlk üç kitabındaki şiirlerden ve yeni şiirlerinden seçtiklerini bir araya getirdiği Çok Üzgünüm adlı kitap ise "Epik, Lirik ve Dramatik Şiirler"[1] altbaşlığını taşıyor (2007, Fayrap Kitaplığı; 2010, Fayrap Kitap; 2013, Okur Kitaplığı). Ayrıca Türk Şiiri 2005, Türk Şiiri 2006, Türk Şiiri 2007, Türk Şiiri 2008-2009 ve Türk Şiiri 2010 başlıklı beş şiir yıllığı çıkardı (2006, Büyükharf Yay.) (2007, Büyükharf Yay.) (2008, Nirengi Yay.) (2010, FayrapKitap).
(Kaynak: Wikipedia)