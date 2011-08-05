-ORUÇ TUTMAK SPORA ENGEL DEĞİL İZMİR (A.A) - 05.08.2011 - Oruç tutmanın spor yapmaya engel olmadığı, iftara yakın ve iftardan sonra yürüyüş, hafif tempolu koşu, yüzme gibi sporların yapılabileceği belirtildi. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Spor Hekimi Seher Çağdaş Şenışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor yapmanın belli dönemleri olamayacağını, ancak dikkat edilmesi gereken noktaların bulunduğunu söyledi. Sporun, sıvı ve mineral kaybına yol açtığını kaydeden Şenışık, bu nedenle Ramazan ayında spor yaparken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Şenışık, ''Ramazan ayında spor yapılmaz'' şeklindeki bir düşüncenin doğru olmayacağını, sporun yapılacağı saatin önem taşıdığını anlattı. Oruç tutarken de spor yapmak isteyenlere, ''Sporunuzu iftar vaktine yakın yapın'' tavsiyesinde bulunan Şenışık, ''Erken saatte yapılan sporun neden olacağı sıvı ve mineral kaybı karşılanamayacağından vücudun direnci çok düşer, oruç tutanı olumsuz etkiler. İftara yakın yürüyüş, hafif tempolu koşu gibi sporlar yapılabilir'' diye konuştu. Şenışık, iftarın ardından spor yapmak için 1.5-2 saatlik bir sürenin geçmesi gerektiğini aktararak, şu bilgileri verdi: ''İftarda hafif yemekler tercih edilmeli. Yemekten en az 1.5-2 saat sonra yine yürüyüş, hafif tempolu koşu, yüzme gibi sporlar yapılabilir. Ramazanın ilk günlerinde daha kısa süreyle spor yapılabilir, zamanla süre artırılabilir. İlk günlerde yarım saatle başlanır, sonra 45 dakika 1 saat olarak uzatılabilir.'' -''HAFİF SPORLAR SEÇİLMELİ''- Vücut geliştirme antrenörü Tanju Dokur da Ramazan'da insanların ''oruç tuttukları için vücutlarının direncinin düşeceği kanaatiyle spordan uzaklaştığını'' ifade ederek, bilinçli hareket edilerek Ramazan'da da spor yapılabileceğini söyledi. Hafif sporların tercih edilmesinin doğru olacağını kaydeden Dokur, ''Havaların sıcak olması nedeniyle fazla su kaybettirecek sporlardan uzak durmalı. İftardan sonra yapılabilecek en iyi spor yürüyüştür. Hafif tempoda yürüyebilirsiniz. Kendinizi iyi hissediyorsanız, ağırlık egzersizleri de olabilir'' dedi.