Oruç tutmadıkları için saldırıya uğradılar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan "Tadında Anadolu" isimli lokantada yemek yiyen baba ve oğul, oruç tutmadıkları gerekçesiyle 4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Birgün'de yer alan iddiaya göre, lokantada yemek yiyen baba ve oğul yanlarından geçerken "Afiyet olsun" diyen kişilere tepki gösterdi. Seferi olduklarını ve bu yüzden oruç tutamadıklarını söyleyen vatandaşlara saldırganlar "O zaman öyle milletin gözü önünde yemeyeceksiniz" yanıtını verdi; yumruklu saldırıda bulundu. Saldırı sonucu babanın burnunda kanama olurken, oğlunun yüzünde de morluklar oluştu.

Saldırganların daha sonra "Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz?" naraları ile olay yerinden uzaklaştığı ve saldırıya uğrayan vatandaşların şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşların saldırı esnasında tepkisiz kaldığı ifade edildi.

Saldırı anı, kameralara böyle yansıdı: