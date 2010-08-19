-ORUÇ TUTANLARA ''ACIKTIRMAYAN'' KURABİYE EDİRNE (A.A) - 19.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kente gelen sumo güreşçilerine, siyasiler ve sanatçılara ikramlarıyla ünlü Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, oruç tutanlara özel kurabiye üretti. Meriç, yaptığı açıklamada, ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesiyle uzun saatler aç kalan insanlara enerji vermesi amacıyla kurabiye ürettiğini söyledi. ''Şehr-i Ramazan'' adını verdiği kurabiyesini un, yağ ve tuz olmadan ürettiği için tüketiciler açısından sağlıklı bir yanı da olduğunu ifade eden Meriç, şunları kaydetti: ''16 saatlik açlık diliminde insanların enerjisini kaybetmemesi için yeni bir kurabiye ürettik. Yağ, tuz, un koymadan ürettiğimiz kurabiyemizde safran, bal, Antep fıstığı, şeker ve yumurta akı var. Sahurda ve iftarda bir tane yiyeceksiniz koca bir gün acıkmayacaksınız. Çünkü bu kurabiye enerji deposu.'' Meriç, kurabiyelerin 250 gram paketler halinde 5 liradan satıldığını söyledi. Edirneliler tarafından ''gönüllü turizm'' elçisi olarak tanınan Arif Meriç, Amerikan Başkanı Obama'nın, 5 Şubat 2009 tarihinde verdiği 57. Ulusal Kahvaltısı'na katılan Edirne heyeti aracılığıyla Beyaz Saray'a Edirne Badem Ezmesi ve kurabiyelerinden göndermişti.