Oruç tutan Japon turist

Karabük’ün Safranbolu ilçesine 5 yıldır ramazan aylarında gelen Japon turist, Türk ailelerle birlikte oruç tutarak ramazan eğlencelerine katılıyor.

18, 19 ve 20. yüzyılda inşa edilmiş çok sayıda tarihi konağın yer aldığı Safranbolu’ya, 26 Ağustosta gelen grafiker ve bilgisayar programcısı 32 yaşındaki Japon Takeho Hisamatsu, kaldığı tarihi konağın sahibi aile ve personelle birlikte oruç tutuyor.

Ramazan eğlencelerine katılmayı, Türk gelenek ve göreneklerini yaşamayı çok sevdiğini ifade eden Hisamatsu, gelecek ramazanlarda da Japon arkadaşlarını Safranbolu’ya getirerek oruç tutmanın manevi huzurunu yaşamalarını istiyor.

Takeho Hisamatsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçenin mimari özelliklerinin yanı sıra örf ve adetlerini çok sevdiğini, özellikle ramazan aylarında gelenek ve görenekleri yaşamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Safranbolu’ya geldiği 26 Ağustostan sonra oruç tutmaya başladığını, kendisine ilgi gösterildiğinden de yabancılık çekmediğini belirten Hisamatsu, şöyle dedi: "Bazen zorlandığım günler oluyor. Özellikle susuzluk beni etkiliyor.

Ancak, oruç tutarak manevi huzur buluyorum. Ben hiçbir dine mensup değilim. Türk geleneklerini yaşamak beni mutlu ediyor. Ramazan ayı etkinliklerine katılmayı çok seviyorum. Konakta yaşadığımız aileyle sahura kalkıyor, iftar saatini bekliyor ve ezanın okunmasıyla birlikte orucumuzu açıyoruz. Bu bana manevi açıdan güç veriyor. Japonya’daki arkadaşlarıma da anlatıyorum. Belki onları da bir sonraki yıl getirebilirim. Safranbolu’ya her yıl gelmeye devam edeceğim."