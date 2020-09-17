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Oruç Reis'in işletmesi 4.7 milyon dolara Binali Yıldırım'ın arkadaşına verildi

17 Eylül 2020 09:27

Oruç Reis Araştırma Gemisi‘nin AKP’li Binali Yıldırım’ın yakın arkadaşı Salih Zeki Çakır’a ait olan Oras Denizcilik Şirketi tarafından 4.7 milyon dolara işletildiği ortaya çıktı. Gemi için yapılan ihaleleri yerli şirketlerin almasına rağmen tüm ödemeler dolar üzerinden yapıldı ve harcanan para 11 milyon doları buldu.

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