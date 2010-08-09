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Yaşam

Oruç, kazaları artırabilir

Bu yıl Ramazanın aşırı sıcaklara denk gelmesinin oruç tutan sürücüleri özellikle şehirlerarası yollarda olumsuz etkileyebileceğini bildirildi.

09 Ağustos 2010 03:00

T24- Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, bu yıl Ramazanın aşırı sıcaklara denk gelmesinin oruç tutan sürücüleri özellikle şehirlerarası yollarda olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.


Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Türkiye'de özellikle yaz aylarında trafik kazalarının arttığını söyledi.


Bu yıl Ramazanın en sıcak ay olan ağustosa denk geldiğini ve oruçlu kalınacak sürenin yaklaşık 16 saati bulacağını belirten Balcıoğlu, oruç tutacaklara trafikte şu uyarılarda bulundu:


''Buna rağmen oruç tutmak isteyenler önceden bir hekime veya aile doktorlarına giderek tetkiklerini yaptırmalı ve hekim görüşüne göre hareket etmeli. Oruç tutanlar, uzun süreli güneşte araç kullanmamalı. Özellikle kan şekeri düşenler aniden öfkelenebilirler. Sıvı ve elektrolit kaybı, susuzluk şuur bulanıklığı yapabilir. Oruç tutacakların bunlara dikkat etmesi gerekmektedir.


Hamile bayanlar ve bebek emzirenlerin de oruç tutmaları ve güneş altında uzun yolculuklarda araç kullanmaları sağlık açısından sakıncalı. Genç olup da güneş altında uzun süre mola vermeden araç kullananların da beyinlerinde bulanıklık olacağından mutlaka mola yerlerinde dinlenmeleri ve egzersiz yapmaları şarttır.


Kent içerisinde oruç tutup akşamları evlerine dönmek isteyenlerin vaktinden önce hareket etmeleri ve sıkışıklığa kalmamaları trafikte gerginliklerin, öfkelenmemelerin olmaması için çok önemlidir.


Oruçlu olup da şehirler arası yollarda kendi aracı ile seyahat edenlerin mutlaka her üç saatte bir mola verip dinlenmeleri, gidecekleri yere bir an önce varmak ümidiyle hız yapmamaları, stresli olmamaları gerekir.''

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