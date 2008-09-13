Örtünme ders kitabına girdi

Din kültürü kitabında "Müslüman toplumlarda örtünme, dini bir gereklilik olarak kabul edilmiştir" ifadesi yer alıyor



Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, yeni eğitim-öğretim yılında dağıtılan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarının tek bir anlayışı dayattığını belirterek “12. sınıf ders kitabının 89. sayfasında ‘Müslüman toplumlarda örtünme, dini bir gereklilik olarak kabul edilmiştir’ ifadesine yer verilerek ve devamında çeşitli ayetlere gönderme yapılarak örtünme telkininde bulunulmaktadır” dedi.



Eğitim-Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında yalnızca İslam dinine ilişkin bilgiler verildiğini ve İslamın da tekil olarak tek bir anlayışının farklı inançlara ve mezheplere mensup ailelerin çocuklarına yine zorunlu olarak dayatıldığını kaydetti.



‘Değişen bir şey yok’



Kılıç, “Geçtiğimiz yıl, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay 8. Dairesi tarafından ders kitaplarındaki ayrımcılıkla ilgili olarak alınan kararlar ortadayken, yeni eğitim-öğretim yılında da ders kitaplarındaki Sünni inancı esas alan içerik korunmuş ve ders müfredatında hiçbir değişiklik yapılmamıştır” dedi. 12. sınıf ders kitabında “Dünya Hayatı ve Ahiret”, “Dinlerde İbadetler” başlıklı ünitelerde yalnızca Sünni İslam inancının esas alındığını kaydeden Kılıç, “ ‘Dinlerde İbadet Yerleri’ başlığı altındaysa cami ve mescitlerden söz edilmiş ancak cemevlerinden söz edilmemiştir” görüşünü dile getirdi.



‘İnsanlar aşağılanıyor’



Kılıç, 12. sınıf ders kitabının 89. sayfasında “Müslüman toplumlarda örtünme, dini bir gereklilik olarak kabul edilmiştir” ifadesine yer verilerek ve devamında çeşitli ayetlere gönderme yapılarak örtünme telkininde bulunulduğunu kaydetti.



“Zorunlu din dersleri kaldırılmalı”



Kılıç, 9. sınıf ders kitabında hiçbir inanca mensup olmayan insanların aşağılandığını belirterek şunları kaydetti: “Din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında tek bir inanç biçimi, farklı noktalara göndermelerde bulunularak öğrencilerin tümüne benimsetilmeye çalışılmakta ve inançların özgürce yaşanması ve tercih edilmesi noktasında tamamen hiyerarşik bir modeli benimsemektedir. Bu noktada Eğitim-Sen olarak sorunun çözümü için öncelikle zorunlu din derslerinin kaldırılmasını talep ediyoruz.”



