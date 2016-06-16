Örtülü ödenekte 5 aylık harcama 1 milyar liraya yaklaştı

Maliye Bakanlığı, 2016 yılı Ocak-Mayıs dönemi bütçe gerçekleşme verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre, 2016'nın ilk 5 ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın harcama yetkisinde bulunan örtülü ödenekten 734 milyon 483 bin lira harcandı. 2015 yılının aynı döneminde ise bu kalemden yapılan harcama 628 milyon lira olmuştu.

‘Örtülü’den 734 milyon lira harcandı

Maliye Bakanlığı, 2016 yılı Ocak-Mayıs dönemi bütçe gerçekleşme verilerini yayımladı. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, bu yılın ilk 5 aylık döneminde yapılan gizli hizmet harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.8 gibi yüksek bir oranda artarak 734 milyon 483 bin liraya yükseldi. Örtülü ödenekten harcanan para da eski paraya göre ilk 5 ayda 734 trilyon lira oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın harcama yetkisinde bulunan örtülü ödenekte rekor harcamanın yapıldığı 2015 yılının aynı döneminde ise bu kalemden yapılan harcama 628 milyon lira olmuştu. Bu yılki yüzde 17'ye yaklaşan artış dikkate alındığında, örtülüden yapılan harcamanın bu seviyede devam etmesi halinde, geçen yıl 1 milyar 773 milyon olan toplam harcama bu yılın sonunda 2 milyar lirayı aşacak.

Örtülü ödenekten yapılan harcama 5 aylık dönem itibarıyla geçmiş yıllardan belirgin bir şekilde artış gösterirken mayısta ciddi ölçüde düşmesi dikkat çekti. 2014'te 118 milyon, 2015'te 109 milyon lira olan mayıs ayı gizli hizmet harcamaları, bu yılın mayıs ayında yüzde 50.3 oranında azalarak 54 milyon 142 bin liraya indi.

Erdoğan ve Davutoğlu gerginliğiyle düştü

Örtülü ödeneğin yanı sıra Türkiye'nin savunma ve güvenlik harcamaları da hızlı arttı. Bu kalemde 5 ayda yüzde 40.5 gibi olağanüstü düzeyde artış yaşandı ve harcamalar 1 milyar 33 milyon liraya çıktı. Ayrıca Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçedeki güçlü performansın mayıs ayında da sürdüğünü söyledi. Ağbal, bu yıl mayıs ayında bütçede 3.7 milyar TL ile geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar TL daha yüksek fazla verdiklerini söyledi. Bakan Ağbal, ocak-mayıs döneminde de geçen yılki 2.4 milyar TL'lik bütçe açığına karşın bu yıl 9.1 milyar TL bütçe fazlası verdiklerini belirtti.