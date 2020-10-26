Konut kredisi faizi yüzde 15.1'e, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 19.4'e yükseldi

Politika faizini artırmayarak yüzde 10,25'te sabit bırakan Merkez Bankası'nın diğer kanalları kullanarak attığı para politikasını sıkılaştırma adımları, kredi faizleri üzerinde etkisini gösterdi.



Dünya'nın haberine göre 16 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre TL mevduatın ortalama faizi 12 baz puan yükselişle yüzde 10,96’ya çıktı. Konut kredi faizleri 6 baz puan yükselişle yüzde 15,10’a, ihtiyaç kredi faizleri de 8 baz puan artışla yüzde 19,42’ye yükseldi. Taşıt kredi faizleri ise 25 baz puan düşüşle yüzde 17,70’e indi.

Aynı hafta dolar mevduat faizi 3 baz puan artışla yüzde 1,29 ve Euro mevduat faizi 6 baz puan artışla yüzde 0,60’a yükseldi.

TL ticari kredi faizlerinde ise düşüş yaşandı. Verilere göre TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada bir önceki haftaya göre 139 baz puan azalarak yüzde 13,87’ye indi.