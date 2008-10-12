Ortodoks patrikleri İstanbul'da buluştu

İstanbul Rum Patrikliği'nin 2008 Aziz Paul Yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği Ortodoks Zirvesi'nin son gününe Rus Patriği 2. Aleksi'de katıldı. 89 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen ilk Rus Patriği olan Aleksi'ye Atatürk Havalimanı'nda VIP karşılama yapıldı.1919'daki "Estonya Krizi"nden sonra İstanbul'a gelen ilk Rus Patriği olan 2. Aleksi, özel bir uçakla dün saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi. 2. Aleksi Dışişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan geçiş yaptı. Havaalanında Ukrayna'dan gelen ve kiliselerine bağlanmak istemeyen Ukrayna Kilisesi metropoliti Vladimir ile kısa süreli görüşmede bulunan 2. Aleksi, İsa ve Meryem motifleriyle süslü kıyafetiyle dikkat çekti.Rus Patrik 2. Aleksi havalimanından 5 eskort araç eşliğinde Fener Rum Patrikanesi'ne geldi. Patrik Aleksi, kilise çanları eşliğinde ABD başpiskoposu Dimutrois, Fransız Metropoliti Emoniel ile Fener Rum Patrikhanesi Baş Katibi El Pidoporos tarafından karşılandı. 2. Aleksi, ilk önce Batholomeos'u makamında ziyaret etti ve birlikte basına poz verdiler. Aya Yorgi Kilisesi'ne giren iki patrik burada dünya üzerindeki 17 patrikhane temsilcilerinin de hazır bulunduğu basına kapalı 'Pan-Ortodoks Zirvesi' toplantısına katıldı. Daha sonra Movenpick Hotel'de akşam saat 18.30'da Aziz Paul Sempozyumu düzenlendi. Sempozyumda İstanbul, İskenderiye, Antakya, Kudüs ve Moskova patrikleri hazır bulundu.