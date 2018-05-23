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Ortodoks Kilisesi'nden TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) 10 bin lira bağış yaptı

23 Mayıs 2018 15:57

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı\'na (TSKGV) 10 bin lira bağış yaptı.
İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk\'ü makamında ziyaret eden Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur, bağış çekini takdim etti. Tüm İslam âleminin Ramazan ayını tebrik eden Can Teymur, geleneksel olarak gerçekleştirdikleri iftar sofrası organizasyonunda bu yıl değişikliğe gittiklerini ve iftar sofrası yerine bağış yapmak suretiyle bu mübarek ayın manevi ikliminde buluşmayı amaçladıklarını söyledi. Kaymakam Soytürk, mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde TSKGV\'ye bağış yaparak gönül köprüsü kuran Can Teymur ve yönetimine teşekkür etti.

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