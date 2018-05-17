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Ortodoks Cemaat Başkanı Teymur: İsrail'i nefretle kınıyorum

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur, İsrail'in yaptığı katliamı nefretle kınadığını söyledi

17 Mayıs 2018 15:32

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur, İsrail\'in yaptığı katliamı nefretle kınadığını söyledi.
İskenderun Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Can Teymur, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Açıklamasında Filistin’de yaşanan katliama da değinen Teymur; “İsrail devletinin Gazze’de Filistinlilere karşı yaptığı katliamı şiddetle ve nefretle kınıyorum. Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sağlık ve esenlik diliyorum. İsrail devletinin Gazze’de çoluk çocuk demeden Filistinlilere karşı yaptığı katliamı şiddetle ve nefretle kınıyorum. İnsanlık adına son bulmasını diliyorum” diye konuştu.

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