Ortega'ya ağır eleştiri



Nikaragualı teolog ve şair Ernesto Cardenal, Sandinist devrimden 35 yıl sonra, 2007 yılından bu yana yeniden iktidarda olan Devlet Başkanı Daniel Ortega'ya ağır eleştirilerde bulundu. Deutsche Welle'ye verdiği demeçte Ortega'yı “yolsuzluklara bulaşmış bir diktatör” olarak nitelendiren Cardenal, Ortega ve ailesinin kendilerini skandal bir şekilde zenginleştirdiğini, buna bir şey söylemeye cesaret edebilecek tek bir bakan bulunmadığını belirtti.

Sandinist Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne (FSLN) bağlı sol gerillalar 19 Temmuz 1979 tarihinde diktatör Anastasio Somoza rejimini devirmişti. Ortega beş kişilik cunta hükümetine başkanlık etmiş ve Katolik rahip Cardenal'i kültür bakanlığına getirmişti. Bu görevi 1987 yılına kadar sürdüren Cardenal, 1980 yılında Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1985-1990 yılları arasında devlet başkanı olan Ortega, 2007 yılından beri yeniden ülkeyi yönetiyor.

‘Hâlâ en güzel devrim'

Cardenal, 1994 yılında o dönem muhalefetteki FSLN'den ayrılırken yayınladığı bildiride de Ortega'nın otoriter idare şeklini eleştirmiş ve Ortega'nın parti içi grubunu yeterince ahlak bilincine sahip olmamak ve yolsuzlukla suçlamıştı.

Cardenal, haziran ayı sonunda Berlin'de Dış İlişkiler Enstitüsü'nün Theodor-Wanner Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmada Sandinistlerin zaferinin “hâlâ gelmiş geçmiş en güzel devrim” olduğunu, sürdüğü on yıl boyunca tüm dünyanın sempati ve dayanışmasını gördüğünü, ancak ABD'nin müdahalesinin devrimi fiyaskoya götürdüğünü söylemişti.

Devrimin üzerinden iki yıl geçmeden Nikaragua'da yeni bir iç savaş patlak vermiş, Sandinistler ABD tarafından desteklenen sağ görüşlü kontgerillalara karşı mücadele etmek zorunda kalmıştı. 1990 yılında Sandinist hükümet seçimleri kaybederek iktidardan indi.