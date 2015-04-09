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Ortaylı’nın 'geri zekâlı' dediği Ardıç’tan cevap: Hanımefendi sanatçı olarak bilirdim, cadaloz mahalle karısı olmuş!

'Ayıp olmuyor mu kız abla?'

09 Nisan 2015 13:52

Sabah gazetesi köşe yazarı Engin Ardıç, Yeni Şafak gazetesine verdiği demeçte isim vermeden kendisi için, “Eski solcu, alkolik, geri zekâlı…” diyen Prof. İlber Ortaylı’ya cevap verdi. “Kendisini mahkemeye verip parasını almayacağım, korkmasın" diyen Ardıç, "Böyle bir saldırıya karşı savunma yapmayı bile zül sayarım. Fakat şaştım. Ben onu hep hanımefendi sanatçı olarak bilirdim, cadaloz bir mahalle karısı düzeyine inmiş. Ayıp olmuyor mu kız abla?” ifadelerini kullandı.

Ardıç'ın Sabah'ta "Eli maşalı" başlığıyla yayımlanan (9 Nisan 2015) yazısı şöyle:

İlber Ortaylı, sağolsun, bana cevap vermiş. Hakkımda söyledikleri aynen şöyle: 

"Bir tane herif var, eski solcu, alkolik, geri zekâlı... O da konuşuyor... Git başka tarih kitabı oku hayvan... Baban seni Fransız okuluna yollamış, lisan biliyorum diyorsun, git başka dilde oku..." 

Kendisini mahkemeye verip parasını almayacağım, korkmasın. Böyle bir saldırıya karşı savunma yapmayı bile zül sayarım. 
Fakat şaştım. Ben onu hep hanımefendi sanatçı olarak bilirdim, cadaloz bir mahalle karısı düzeyine inmiş. Ayıp olmuyor mu kız abla?

 “Kendisini mahkemeye verip parasını almayacağım, korkmasın. Böyle bir saldırıya karşı savunma yapmayı bile zül sayarım. Fakat şaştım. Ben onu hep hanımefendi sanatçı olarak bilirdim, cadaloz bir mahalle karısı düzeyine inmiş. Ayıp olmuyor mu kız abla?”

 

Ortaylı ne demişti?

 

Tarihçi İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün İsmet İnönü tarafından zehirlendiğini öne süren Yeni Şafak gazetesinin muhabirine verdiği demeçte, isim vermeden Ardıç için, “Bir tane herif var. Eski solcu, alkolik, geri zekalı… O da konuşuyor. Git başka tarih kitabı oku hayvan. Baban seni Fransız okuluna yollamış. Lisan biliyorum diyorsun git başka dilde oku. Herif okul kitabıyla tarih yazıyor geri zekalı” sözlerini kullanmıştı.

Yeni Şafak, haberin metninde “Bir tane herif var” cümlesinden sonra (Engin Ardınç) yazmıştı.

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