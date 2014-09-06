Ortaylı’dan yeni Cumhurbaşkanlığı Köşkü yorumu: Ankara Selçuklu başkenti falan değil

Tarihçi Prof. Dr. İlber Oltaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara Söğütözü’ndeki Atatürk Orman Çiftliği’ne (AOÇ) yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Köşkü ile ilgili “Türkiye artık eski Türkiye değil. Mimari olarak Ankara bir Selçuklu başkenti mesajı vermemiz lazımdı. Binanın iç mimarisinde Osmanlı motiflerine dikkat ettik” açıklamalarını eleştirdi. “Ankara Selçuklu başkenti falan değil” diyen Prof. Dr. Ortaylı, “Konya, Selçuklu başkentidir. Motifler ne kadar onu iyi bilmiyorum. Ama Osmanlı motifini falan kasabalı mimarlar yapamaz” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süre daha Çankaya’daki köşkte oturacağı, daha sonra yeni yapılan ve adının “Ak Saray” olması planlanan AOÇ içindeki binaya taşınacağı belirtilmişti. Erdoğan, NATO zirvesi için Galler’e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, köşk hakkında bilgi vermişti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan’ın köşkle ilgili açıklamalarını eleştiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara’da yeni köşkü uzaktan gördüğünü belirterek “Ankara Selçuklu başkenti falan değil. Konya, Selçuklu başkentidir, Konya’da da sarayın kalıntısı sadece muhafazaya alındı. Birkaç metre yüksekliğinde bir şeydir, yani saray kalıntısı yoktur. Saraya çok önem vermemişler. Kubadabad’da yine yıkıntı bir yazlık saray var” dedi. Ankara’nın Selçuklu başkenti olmadığının altını çizen Ortaylı, “Ama Selçuklu şehridir. İsteyen sarayı istediği gibi değiştirir. Kanun çerçevesinde yapabilir, kimse bir şey söyleyemez ama ananeler var, bunun bilinmesi gerekir” diye konuştu.

‘Osmanlı motiflerini

kasabalı mimarlar yapamazlar’

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Binanın iç mimarisinin de Osmanlı motifleri ile yapıldığı” yönündeki açıklamaları ise şöyle değerlendirdi:

“Yeni binaya hiç gidip bakmadım. Fotoğrafını gördüğüm kadarıyla da pek öyle iddialı gelmedi. Osmanlı’nın öyle sarayı yok. Biz Topkapı’yı gördük, mütevazı bir yerdir. Dolmabahçe’de falan da pek bir şey yok. Resimde gördüğüm kadarıyla yeni sarayda muhteşem büyüklük var. Motifler ne kadar iyi bilmiyorum, Osmanlı motifini falan kasabalı mimarlar yapamazlar. Öyle kolay değil ama beni de ilgilendirmiyor. Yaparlar otururlar, güle güle otursunlar.”