Ortaylı, Singapur'da vaaz verecek

Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin Singapur Büyükelçiliği ve Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen bir organizasyonla bu hafta cuma namazı öncesinde, Müslüman cemaate, 'Osmanlı Devletinde barış ve uyum medeniyeti' konulu vaaz verecek. Singapur'a ilk kez gideceğini belirten Ortaylı, bir şehir devleti olan Singapur'da Osmanlı'nın çok sevildiğini ve ilgi odağı olduğunu söyledi.



Osmanlı Devleti'nin son padişahlarından 2. Abdülhamid'in hala çok tanındığını ve sevildiğini anlatan Ortaylı, "Uzakdoğu'ya verdiği destek nedeniyle 2. Abdülhamit'in sevgisi, bugün bu ülkede hala yaşıyor. Başta Singapur olmak üzere, Endonezya, Japonya ve Malezya'da,vefat gününde, Abdülhamit'in ruhuna mevlit-i şerif okutuluyor. 2. Abdülhamit ile birlikte Osmanlı'ya Türkiye'ye olan, ilgi ve sevgi sürüyor" dedi.



Singapur'un nüfusu yaklaşık 4 milyon 484 bin. Nüfusun yüzde 76.8'ini Çinliler, yüzde 13.9'unu Malaylar ve yüzde 7.9'unu Hintliler, kalanını da diğer azınlıklar oluşturuyor. Ülkede ikinci büyük grup olan Malaylar, Malay dilini konuşuyor ve tamamına yakını Müslüman ve yönetimde etkinler.