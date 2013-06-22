Ortaylı: Başbakan kendi tarihini bilmiyor

Gezi Parkı protestoları hakkında Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Osmanlı tarihini bilmediğini iddia etti.

İlber Ortaylı, “Avrupalıların, çok az bilgi sahibi oldukları Türkiye ve geçmişi hakkında karar vermeleri yeteri kadar ürkütücüdür. Ancak daha da korkuncu, Recep Tayyip Erdoğan ’nın kendi tarihini çok az bilmesidir. Sevilen bir parkın yerine Osmanlı kışlası inşa etmek istiyor. Bunu da tarihe sahip çıkmak olarak adlandırıyor. O zaman Dolmabahçe Saray Tiyatrosu’nu ve Swiss Otel’in yerine eski oryantal kıraathaneyi de inşa ettirsin” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı ile ilgili yaptığı başka bir açıklamayla da dikkatleri üzerine çekmişti.

"Mazide yıkılan binaların her birini yeniden tesis ediyor musunuz? O halde Swiss Hotel'in yerine Şark Kahvesi'ni yapın da görelim" diyen Ortaylı, Erdoğan'ın "Gezi Parkı'na Topçu Kışlası'nı yapacağız. Tarihi yeniden canlandıracağız" sözlerine cevap vermişti.