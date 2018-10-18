Ortaokulda öğrenciye darp iddiası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesindeki bir ortaokulda 8\'inci sınıf öğrencisi K.K. (14), iddiaya göre müdür yardımcısı tarafından darbedildi. Müdür yardımcısı suçlamayı kabul etmezken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Olay, Fesleğen Mahallesi\'ndeki bir ortaokulda geçen salı günü meydana geldi. İddiaya göre, 8\'inci sınıf öğrencisi K.K., koridorda bir grup arkadaşlarıyla kağıttan yaptıkları topla oynayıp, ellerindeki kemerle birbirlerine vurdu. O anları gören nöbetçi öğretmen, çocuklardan K.K. ile arkadaşı S.K.\'yi müdür yardımcısı A.Y.\'nin odasına götürdü. Müdür yardımcısı A.Y., iddiaya göre, iki çocuktan K.K.\'ye kızdı, öğrencinin elindeki kemeri alıp, boynuna doladı. A.Y. ardından çocuğun başını bir kez duvara vurdu. Okuldan sonra K.K., durumu annesi Hamiyet K.\'ye anlattı. Hamiyet K. de okula gidip yöneticilerle görüştü. Daha sonra çocuğunu da yanına alarak polise giden Hamiyet K., müdür yardımcısından şikayetçi oldu. Oğluna darp raporu da alan anne Hamiyet K., çocuğunun boynu ve ensesinin tahriş olduğunun raporla belirlendiğini kaydetti. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, öğrenciler K.K. ve S.K.\'nin ifadelerine başvurdu. Polis ardından okulda inceleme yaptı, güvenlik kamerası kayıtlarını da izledi. Kamera kayıtlarında, çocukların koridorda oynarken ellerindeki kemerlerle birbirlerine vurdukları görüntülerin yer aldığı, ancak müdür yardımcısının odasında herhangi bir görüntünün bulunmadığı öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili idari soruşturma başlattı. Öte yandan, müdür yardımcısı A.Y.\'nin bir okul gezisi kapsamında il dışında bulunduğu belirtildi.

Müdür yardımcısının kendisini darbettiğini iddia eden öğrenci K.K., \"A.Y., odasında ensemize kalın bir kağıtla vurdu. Daha sonra kemeri boynuma dolayıp, başımı duvara vurdu, saçımı çekti. Kemeri yukarı doğru çekip, omzuma attı. Boynumda ve ensemde kemerden dolayı yaralanma oldu\" dedi.

Anne Hamiyet K. ise oğlunun olaydan dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve korku yaşadığını ifade ederek, \"Olayla ilgili görüşmek için okula gittim. A.Y., beni ters bir tavırla odasından göndermek istedi. Çocuk ne yaparsa yapsın, bir eğitimcinin bunu yapmaması gerektiğini söyledim. Bana \'Eşek laftan anlamıyorsa, kötekten anlar\' dedi. Ben de oğlumu alıp, polise gittim, darp raporu aldım, şikayetçi oldum\" diye konuştu.

Öte yandan, müdür yardımcısı A.Y.\'nin de çocuğun annesi Hamiyet K.\'den kendisine hakaret ettiği gerekçisiyle şikayetçi olduğu, ayrıca suçlamayı kabul etmediği, K.K.\'yi ya da başka bir öğrenciyi dövmediğini söylediği öğrenildi.



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