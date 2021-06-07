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Eğitim

Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

07 Haziran 2021 09:25

Koronavirüs ile mücadelede bir süredir uzaktan eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, kademeli normalleşmeyle bugün yüz yüze eğitime başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu. Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda Koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak ders başı yaptı. Ankara'daki Cumhuriyet Fen Lisesi'nin bahçesinde sabah fiziksel mesafeye uyarak, sıraya giren öğrenciler, yine maske ve mesafe kurallarına göre sınıflarına girdi.  (DHA) 

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