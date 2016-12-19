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Ortaokul ve lise öğrencilerine Umre ödüllü sınav!

Anadolu Gençlik Derneği'nin düzenlediği sınavda haremlik selamlık uygulaması yapıldı

19 Aralık 2016 14:42

Milli Görüş'ün gençlik hareketi olarak bilinen Anadolu Gençlik Derneği tarafından ülke genelinde hafta sonu dördüncü kez 19 yaş altı öğrenciler için Siyer-i Nebi yarışması düzenlendi. Yarışma Türkiye’de 5 bin 587 lise ve 6 bin 304 ortaokulda gerçekleştirildi. Yarışmaya 400 bine yakın öğrenci katıldı. Ödüllü olan yarışmada kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı sınıflarda yarıştı. 31 Aralık 2016 tarihinde 600’e yakın ilçe merkezinde ve 81 ilde gerçekleştirilecek Mekke’nin Fethi programlarında sınavın dereceye girenleri ödüllendirilecek. Ödüller arasında Umre ziyareti, cumhuriyet altını, laptop, saat gibi hediyeler bulunuyor.

Birgün'den Sevil Aslan'ın haberine göre, sınavda sorulan sorular bir dönem Ensar Vakfı’nda faaliyet gösteren Mustafa Soykök’ün ‘İnsanlığın Saadeti için Hz. Muhammed’ adlı kitabından soruldu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Diyanet İşleri Uzmanı olan Soykök’ün, 45 erkek öğrenciye tecavüz skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’nın idari görevlerinde yer aldığı öğrenildi. Soykök’ün yarışmada çocukların sorumlu olduğu kitap dışında ‘Sahih Dindarlık’ adlı bir kitabı da bulunuyor.

 

Yarışmada şehitlik sorusu

 

Anadolu Gençlik Derneği’nin düzenlediği Siyer-i Nebi yarışmasında sorulan 90 soru arasında  “Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabe kimdir?” gibi sorular yer aldı. Yarışmada kız ve erkek öğrenciler ayrı sınıflarda sınava girdi.

 

Sınavlar Mekke’nin Fethi’nde açıklanacak

 

Sınav sonuçlarının açıklanacağı 31 Aralık tarihinde ödüller, illerin dereceye girenleri ile Türkiye geneli dereceye girenlere verilecek. 31 Aralık 2016 tarihinde 600’e yakın ilçe merkezinde ve 81 ilde gerçekleştirilecek Mekke’nin Fethi programlarında sınavın dereceye girenleri ödüllendirilecek. Ödüller arasında Umre ziyareti, cumhuriyet altını, laptop, saat gibi hediyeler bulunuyor.

Sınava başvuru yapan görme engelli öğrenciler, birer kişilik sınıflarda kodlama ve sınavı okuyan gözetmenler eşliğinde sınava katıldı. Sınav esnasında sınav yerlerini ziyaret eden AGD Genel Başkanı Salih Turhan, sınava giren görme engelli bir öğrenciyi örnek göstererek, “Bu kardeşimiz sınavı şimdiden kazandı, Allah ondan razı olsun. Efendimiz’in hayatı hepimize bir rehberdir” ifadelerini kullandı.

 

‘Hedef İslam Birliği’

 

Anadolu Gençlik Derneği’nin Genel Merkez Üniversitesi Komisyonu’nun organize ettiği ‘Okul ve birim başkanları’ toplantısında konuşan Ömer Faruk Yazıcı, “İslam Birliği’ni ilan etmek bu gençliğe nasip olacak” demişti. Ömer Faruk Yazıcı, “Kudüs bu haldeyken, fethi müjdelenmiş yer olan Roma henüz fethedilmemişken, Kudüs’te bayram namazı kıldıktan sonra İslam Birliği’ni ilan etmek de, Roma’yı fethetmek de bu gençliğe nasip olacaktır. Yaptığımız bu toplantı elbette Mescid-i Aksa’nın kandillerinin yanması ve kıyamete kadar Hakkın Batıla olan üstünlüğünün sembolü olarak kalması içindir. Coğrafyamız sınırlarla bölünmüş olsa dahi biz biliyor ve inanıyoruz ki yeryüzü Müslümanlarındır” ifadelerini kullandı.

 

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