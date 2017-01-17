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Eğitim

Ortaokul öğretmeni, kürtajı böyle sordu: Bebek "Bana dokunamazsın" diye ağlıyor, kadın doğru mu yaptı!..

2015-2016 öğretim yılında sorulan sınav sorusu ortaya çıktı

17 Ocak 2017 15:12

Ankara Gölbaşı İnönü Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencilerine hazırlanan Türkçe yazılı sınavında kürtaj sorusu yöneltildi. Soruyla ilgili anlatılan hikayede kürtaj yaptıran kadın rüyasından bebekle konuşuyor. "Bana dokunamazsın," "Beni öpemezsin, sebebini bilmen gerekir" diye ağlayan bebeği kadının kürtaj yaptırarak aldırdığı ima ediliyor. Hikaye bittikten sonra öğretmen ortaokul öğrencilerine "Kadının yaptığı davranış doğru mudur, yanlış mıdır? Neden?" gözüküyor. 

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, olay 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğretmen K.D.’nin hazırladığı sınav sorusunu, ‘www.eğitimhane.com’ adresine yüklemesiyle ortaya çıktı. Cüneyd Suavi’nin ‘Bebek’ adlı öyküsünden alıntılanan metnin yer aldığı sınavda öğrencilere ‘Kadının yaptığı davranış doğru mudur, yanlış mıdır? Neden?’ sorusu ve dil bilgisi ile ilgili sorular yöneltildi.

"Başarılı bir kürtajdı doğrusu"

Çok sayıda öğrencinin, velinin ve öğretmenin kullandığı internet sitesine yüklenen yazılı sınav sorusunda kürtajla ilgili öyküden kullanılan bölüm şöyle:

“Kadın, neler olup bittiğini hatırlamak üzereyken kendine geldi. Özel bir hastanenin en lüks odasında yatıyor ve narkozun tesirinden midesi bulanıyordu. Aile dostları olan tanınmış doktor, odayı dolduran çiçeklerden bir tanesini vazodan çıkartıp kadına uzatırken,  'Geçmiş olsun hanımefendi' dedi. 'Başarılı bir kürtajdı doğrusu. Ha..! Sahi, ‘kız’mış aldırdığınız bebek."

 

ETİKETLER

www eğitimhane comCüneyd SuaviBebekdil bilgisi

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