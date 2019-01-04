Ortaokul öğrencisi okulda, arkadaşını göğsünden bıçakladı

İstanbul Avcılar'daki bir ortaokulda, öğrenciler arasında çıkan kavgada 14 yaşındaki Muhammed D. göğsünden bıçaklandı. Polis, Muhammed D.'yi bıçakladığı öne sürülen Mücahit İ. ve babasını gözaltına aldı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Mev Nihat Çandarlı Ortaokulu’nda 7. sınıf öğrencileri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi Muhammed D. (14) göğsünden bıçaklandı.

Yaralı öğrenci, öğretmenleri tarafından hemen okulun yakındaki sağlık ocağına götürüldü. İlk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Muhammed D. ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kavgayla ilgili polisin soruşturması sürerken, hastanede tedavi altına alınan öğrencinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, Muhammed D.’yi bıçakladığı öne sürülen Mücahit İ. ile birlikte babasını da gözaltına aldı.