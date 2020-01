Ortaokul öğrencisi okul temsilciliğini mescid vaadiyle kazandı

Gelinkaya Ortaokulu'nda yapılan okul temsilciliği seçimini, okulda mescit yaptırma vaadinde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Aksöz'ün 7'inci sınıfta okuyan yeğeni Ahmet Can Aksöz kazandı.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Gelinkaya beldesindeki Gelinkaya Ortaokulu’nda yapılan okul temsilciliği, yerel seçimleri aratmadı.



DHA'nın haberine göre, seçimler, YSK’nın genel ve yerel seçimlerde uyguladığı kurallara göre yapılırken, seçimlerde oy pusulalarından, sandık kurulları ve tercih mührüne kadar her ayrıntının düşünüldü.



Her dönemin kendi temsilcisini belirlediği ön seçimin ardından okul temsilciliği için 8’nci sınıf öğrencisi Bünyamin Toprak, 8’nci sınıf öğrencisi Mehmet Gökduman, 7’nci sınıf öğrencisi Ahmet Can Aksöz ve 6’ncı sınıf öğrencisi Fatih Barış kıyasıya yarışa girdi.



Okulun panolarına kendilerini ve vaatlerini anlatan afişler asan aday öğrenciler, bir hafta boyunca sınıfları ziyaret ederek öğrencileri ikna etmeye çalıştı.

Top ve şeker hediye etti

Aday öğrenciler yapacaklarını anlatırken, en farklı vaatleri ise 7’nci sınıf öğrencisi Ahmet Can Aksöz verdi. Kampanya süresince her sınıfa birer futbol topu hediye eden ve öğrencilere şeker dağıtan aday Ahmet Can Aksöz, seçilmesi durumunda okula mescit yapma sözü verdi. Propaganda sürecinin tamamlanmasının ardından da okulda seçim yapıldı.

4 öğrencinin aday olduğu seçimde 200 öğrenci oy kullandı. 90 oy alan ve arkadaşlarına seçildiği takdirde mescit yaptıracağı sözünü veren Ahmet Can Aksöz seçimi kazandı. Diğer adaylardan Bünyamin Toprak 38, Mehmet Gökduman 57 ve Fatih Barış 15 oy aldı.

'Mescidin acılış kurdelesini ben keseceğim'

Okul temsilciliği seçimlerini kazanan Ahmet Can Aksöz, mescit yapımı için ailesinden destek isteyeceğini belirterek şöyle dedi: "Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Beni seçen arkadaşlarıma verdiğim mescit yaptırma sözünün arkasındayım. Ben hizmet etmek için buraya geldim. Okulumuza mescit yapacağım ve açılış kurdelesini de ben keseceğim. En lüks mescidi yapacağım. Ben top ve şeker de dağıttım öğrenci arkadaşlarıma, onları çok seviyorum. Daha güzel şeyler düşünüyorum ve bunların tümünü yapacağım."