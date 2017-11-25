Ortaokul öğrencisi kızın yalanı cinsel tacizi ortaya çıkardı

Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin İpsala İlçesi\'nde polise başvurarak evine giren kar maskeli erkeğin boğazını sıkıp ağzını kapatarak, ellerini bağladıktan sonra kendisini balkondan atmaya çalıştığını iddia eden ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Ç.A. adlı kızın dikkat çekmek için yalan söylediği belirlendi. Ç.A., Emniyet Müdürlüğü\'nde psikolog eşliğinde alınan ifadesinde 2 yıl önce cinsel tacize uğradığını söylemesi üzerine gözaltına alınan 54 yaşındaki Ziya D. tutuklandı.

İpsala\'nın Saraç İlyas Bey Caddesi Bahçe Sokak\'ta ailesi ile birlikte yaşayan Ç.A., annesi A.E.\'yi arayarak yalnız olduğu sırada eve hırsız girdiğini söyledi. Ç.A., ihbar üzerine olay yerine gelen polise eve giren kar maskeli erkeğin boğazını sıkıp ağzını kapatarak, ellerini bağladıktan sonra kendisini balkondan atmaya çalıştığı iddiasında bulundu. Kızının ifadesi doğrultusunda anne A.E.\'nin eski eşinden şüphelendiğini söylemesi üzerine E.A. gözaltına alındı. E.A. polisteki ifadesinde olayın olduğu sırada işyerinde olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. E.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek, savcılık izniyle Ç.A.\'nın psikolog eşliğinde tekrar ifadesine başvurdu. Ç.A. ifadesinde 2 yıl önce tanıdıkları olan Ziya D. tarafından cinsel tacize uğradığını ve travma sonucu dikkat çekmek için kendisine kar maskeli bir erkeğin saldırdığı yalanını söylediğini belirtti. Polis, Ç.A.\'nın ifadesi üzerine ilçeye bağlı Esetçe beldesinde oturan Ziya D.\'yi evinde gözaltına aldı. Ziya D., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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