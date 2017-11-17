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Ortaokul öğrencisi bahçede ölü bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğrencisi Eyüp Ayhan (15), bir evin arka bahçesinde ölü bulundu

17 Kasım 2017 22:39

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde ortaokul öğrencisi Eyüp Ayhan (15), bir evin arka bahçesinde ölü bulundu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Saray Mahallesi\'nde meydana geldi. Yol kenarındaki bir evin arka bahçesinde erkek cesedi görenler durumu polise haber verdi. Polis, cesedin bulunduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirerek çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, cesedin Hidayet Görgülü Ortaokulu 7\'nci sınıf öğrencisi Eyüp Ayhan\'a ait olduğu belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Eyüp\'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Çakmak gazı soluduktan sonra yaşamını yitirdiği iddia edilen Eyüp Ayhan\'ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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