Ortaokul öğrencisi amca ve yeğen, yanık sesleriyle ilgi odağı oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, sokaklarda şarkı söyleyerek aile bütçelerine katkı sağlayan ortaokul 5\'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Kadir Babat ile amcası 8\'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Babat, ilgi odağı oldu.

Çelik İş Ortaokulu öğrencisi Kadir Babat ile Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Babat, kent merkezinde sokaklarda şarkı söyleyerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Küçük amca ve yeğenin yanık sesleri büyük beğeni kazandı. Kentte kısa sürede tanınan amca ve yeğenin şarkı söylerken çekilen videoları sosyal medyada da ilgi gördü. Hasan Babat, en çok İbrahim Tatlıses\'in şarkılarını söylemeyi sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

\"İbrahim Tatlıses\'in şarkıları sesime güzel gidiyor. Onun gibi olmayı çok isterim. Şarkı söylemeyi seviyorum. Şarkı yarışmalarına katılmak istiyorum. Yeğenimle de iyi bir ikili olduk. Bizi çarşıda görenler durdurup şarkı söyletiyorlar. Sesimizi duyurmak için her yerde şarkı söylüyoruz.\"

Kadir Babat ise amcasıyla birlikte şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyledi.

Hasan Babat\'ın ağabeyi, Kadir Babat\'ın babası 28 yaşındaki Burhan Babat da \"Amca, yeğen birlikte şarkı söylüyorlar. Bundan mutluluk duyuyoruz. Allah nasip ederse güzel bir eğitim almalarını istiyoruz\" diye konuştu.



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