T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ortaokul öğrencisi amca ve yeğen, yanık sesleriyle ilgi odağı oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, sokaklarda şarkı söyleyerek aile bütçelerine katkı sağlayan ortaokul 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Kadir Babat ile amcası 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Babat, ilgi odağı oldu

04 Kasım 2017 17:07

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK\'te, sokaklarda şarkı söyleyerek aile bütçelerine katkı sağlayan ortaokul 5\'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Kadir Babat ile amcası 8\'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Hasan Babat, ilgi odağı oldu.
Çelik İş Ortaokulu öğrencisi Kadir Babat ile Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Babat, kent merkezinde sokaklarda şarkı söyleyerek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Küçük amca ve yeğenin yanık sesleri büyük beğeni kazandı. Kentte kısa sürede tanınan amca ve yeğenin şarkı söylerken çekilen videoları sosyal medyada da ilgi gördü. Hasan Babat, en çok İbrahim Tatlıses\'in şarkılarını söylemeyi sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:
\"İbrahim Tatlıses\'in şarkıları sesime güzel gidiyor. Onun gibi olmayı çok isterim. Şarkı söylemeyi seviyorum. Şarkı yarışmalarına katılmak istiyorum. Yeğenimle de iyi bir ikili olduk. Bizi çarşıda görenler durdurup şarkı söyletiyorlar. Sesimizi duyurmak için her yerde şarkı söylüyoruz.\"
Kadir Babat ise amcasıyla birlikte şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyledi.
Hasan Babat\'ın ağabeyi, Kadir Babat\'ın babası 28 yaşındaki Burhan Babat da \"Amca, yeğen birlikte şarkı söylüyorlar. Bundan mutluluk duyuyoruz. Allah nasip ederse güzel bir eğitim almalarını istiyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA KARABÜKKadir BabatHasan BabatOrtaokuluBabatKazım KarabekirHatip Ortaokulu öğrencisi Hasan BabatkentTatlısesOnunYeğenimleBiziSesimiziBurhan BabatBundanAllahFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24