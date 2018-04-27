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Ortaokul öğrencine cinsel istismara 2 tutuklama

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ortaokul öğrencisi İ

27 Nisan 2018 19:44

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, ortaokul öğrencisi İ.G. (13) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.K. (22) ve H.Ç. (17) tutuklandı.
Çorlu\'daki ortaokulda okuyan İ.G., kendisini apartman dairesine götürerek, burada cinsel istismarda bulunan A.K.\'nin yaptıklarını teyzesine anlattı. Bunun üzerine küçük kızın ailesi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği\'ne giderek, şikayette bulundu. İ.G., ifadesinde, A.K. ile H.Ç.\'nin farklı tarihlerde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Polis ekipleri, A.K. ve H.Ç.\'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 2 kişi, \'cinsel istismar\' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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