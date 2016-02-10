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Yaşam

Ortaokul öğrencilerinin sosyal medya tartışması bıçaklı kavgayla sona erdi

Kavgaya karışan bir öğrenci kaçtı, bir öğrenci de sinir krizi geçirdi

10 Şubat 2016 12:36

Tokak'ta ortaokul öğrencilerinin Facebook'ta yaşadıkları tartışma sokağa taşındı. 13 yaşındaki ortaokul öğrencilerinin bıçaklı kavgasını sokaktaki vatandaş ve polis ayırabildi.

Posta'da yer alan habere göre, Tokat'ta Alipaşa mahallesinde ortaokul öğrencileri arasında Facebook'ta başlayan tartışma kavgaya dönüştü.İki grup arasında çıkan kavgaya vatandaşlar müdahale ederken olay yerine polis sevk edildi.

Kavgaya karışan bir öğrenci olay yerinden kaçarken, 7. sınıf öğrencisi A.S.A (13) sinir krizi geçirdi.

Vatandaşların ve sınıf arkadaşlarının sakinleştiremediği öğrenciye 112 Acil Yardım ekipleri müdahale ederek Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralama olayının yaşanmadığı kavgada polis iki adet ekmek bıçağı ele geçirdi.

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