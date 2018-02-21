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Ortaokul öğrencilerinin 'Asker Duası' şiiri tartışması

ANTALYA, (DHA) - CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya'daki bir ortaokulda öğrencilerin bahçede, okul yöneticisinin öncülüğünde Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' adlı şiirini okuması görüntülerine tepki gösterdi

21 Şubat 2018 17:59

ANTALYA, (DHA) - CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Antalya\'daki bir ortaokulda öğrencilerin bahçede, okul yöneticisinin öncülüğünde Ziya Gökalp\'in \'Asker Duası\' adlı şiirini okuması görüntülerine tepki gösterdi. Eğitim İş Şube Başkanı Fatin İltar da bilimsel eğitimin savunulduğu bu dönemde etkinliğin şık olmadığını söyledi.
Konyaaltı ilçesindeki Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu\'nda bir vatandaşın okulun dışından çektiği görüntülerde, okulun yöneticisi megafonla \'Asker Duası\' şiirini okuyor. Her mısradan sonra öğrenciler de şiirin sözlerini bir ağızdan tekrarlıyor. CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, videonun \'Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinimi bekler, Allahu Ekber, Allahu Ekber\' bölümünü sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
“Antalya Halit Uluç İmam Hatip Ortaokulu\'nda okul yöneticileri öğrencilere tekbir getirtiyor, Andımızı yasaklayan yerli ve milli (!) hükümetin ufacık çocuklarımızdan militan devşirme sevdasına dur demek için laikliği savunacağız.\"
\'AFRİN\'DEKİ MEHMETÇİLER İÇİN\'
Halit Uluç Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ahmet Yüceevren, okunan sözlerin çok bilinen bir şiir olduğunu söyledi. Etkinliğe yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden izin alındığını belirten Yüceevren, okunan şiirin Talim Terbiye Kurulu\'ndan geçmiş bir şairin şiiri olduğunu kaydetti. Yüceevren, “Çalışma, Afrin\'deki Mehmetçiklerimiz için Antalya genelindeki 7-8 okulun ortak projesi. Bu videodalar uluslararası bir platformda da yayınlanacak. Yanlış ve doğruluğunu bütün Türkiye o zaman görecek\" diye konuştu.
\'ŞIK OLMADI\'
Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Fatin İltar, bilimsel eğitimin savunulduğu bu dönemde etkinliğin şık olmadığını söyledi. Bu tür söylemlerin siyasi malzeme olarak kullanılmamasını isteyen İltar, “Eğer bu tür etkinlikleri Milli Eğitim Bakanlığı ve yetkili merciler kontrol etmezse değişik bölgelerde değişik söylemler ortaya çıkabilir. Bu farklı söylemler toplumda kutuplaşmaya yol açar. Eğer gerçekten Afrin\'deki askerler için böyle bir şey yapılıyorsa Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda bu gençleri vatanını seven, topluma yararlı birer insan yapabilirsek zaten görev layıkıyla yerine getirilmiş olur\" dedi.

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