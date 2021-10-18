Ortaokul öğrencilerine "sosyal etkinlik" adı altında cami temizlettiler!

İzmir’deki Buca Hüseyin Ateşoğlu Ortaokulu'nda okuyan çocuklara "sosyal etkinlik" adı altında Hacı Bayram Veli Camisi temizletildi.
Çocuklarımızın yerinin okul olduğunun altını çizen Yıldız, "Sosyal etkinliklerde sağlık koşullarına uygun ve öğrencilerimizin pedagojik gelişimleri göz önüne alınarak planlanmalıdır. Öğrencileri okulun dışında bir geziye, bir müzeye götürürken bile bir sürü prosedür karşımıza çıkıyor. Bu etkinlik için izin alınmış mıdır? Ve bu etkinlik sonunda nasıl bir kazanım beklediklerini merak ediyoruz" diye konuştu.