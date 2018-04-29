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BBC Türkçe

Ortaokul müdüründen ödev: Gezin, dolaşın, şeker yiyin

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Whitley Bay kasabasında bir ortaokul müdürü, seviye belirleme sınavından önce öğrencilere verdiği sıradışı ödevle velilerin övgüsünü kazandı.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Whitley Bay kasabasında bir ortaokul müdürü, seviye belirleme sınavından önce öğrencilere verdiği sıradışı ödevle velilerin övgüsünü kazandı.

Marden Bridge Ortaokulu'nun Müdürü John Newport, ödev kağıdında "Sizinle ne kadar gurur duysam az. Kaygılanmak benim işim, bu yüzden sizin kaygılanmanıza gerek yok. Hafta sonunda bol bol gezip dolaşın" dedi.

Newport'un 11 yaşındaki bir öğrencinin annesi tarafından Facebook'ta paylaşılan ödevi şöyle:

Newport, ödev kağıdında öğrencilere, "Seviye belirleme sınavından önce çok çalıştınız. Tebrik ederim. Eğer hafta sonunda ille de ders çalışmak zorunda hissediyorsanız, sadece bir saat çalışabilirsiniz. Unutmayın, kaygılanmak Bay Newport'un işi. Bu yüzden sizin kaygılanmanıza gerek yok. Harikasınız ve sizinle ne kadar gurur duysam azdır" diyor.

Eliza Lawson adlı veli, çocuğunun ödevini "Bay Newport gibi bir müdürümüz olduğu için ne kadar şanslıyız. Çocuklarımızı istatistik olarak değil, büyüme çağındaki insanlar olarak gören Bay Newport'a minnetterlığımızı göstermek için bunu paylaşın" notuyla paylaştı.

Fotoğrafın altına gelen bazı yorumlarda ise çocukların sınav için çalışmasının daha önemli olduğu söylendi.

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