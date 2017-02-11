Ortaokul arkadaşı: Cansu'yu öldürdüğü pompalı tüfeği almak için 10 tane cep telefonu çalmış

İstanbul Bağcılar’da, ayrıldığı 17 yaşındaki erkek arkadaşının sokak ortasında pompalı tüfekle katlettiği 16 yaşındaki Cansu Çartı'nın ölümüne ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Cansu’nun ortaokul arkadaşı H.K., "Cansu’yu öldürdüğü pompalı tüfeği almak için 10 tane cep telefonu çalmış. Ve bu kişi daha 17 yaşında" dedi.

Cansu’yu annesinin işlettiği börekçiye ait el arabasıyla yürürken öldüren 17 yaşındaki zanlı M.A.K. polise teslim oldu. Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, Cansu’nun ortaokul arkadaşı H.K., çocuk yaştaki zanlının cinayette kullandığı silahla ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Tüfeğe nasıl ulaştı?

H.K., M.A.K.’nın kendisinden ayrılan Cansu’yu bir süredir mesajla tehdit ettiğini söyledi. "Erkek arkadaşını yüz yüze hiç görmedim ama konuşmuşluğumuz vardı" diyen H.K., şöyle devam etti:

"2-3 yıl önce bu çocuk benim kuzenime, elimde fotoğrafın var diyerek şantaj yapmış ve para istemişti. O zaman konuşmuştum kendisiyle. Cansu’yu öldürdüğü pompalı tüfeği almak için 10 tane cep telefonu çalmış. Ve bu kişi daha 17 yaşında. Cansu çok iyiydi. Bugüne kadar kötü sözünü işitmedim hiç.”

Polisin, katil zanlısının cep telefonu çalarak tüfek almasıyla ilgili iddiayı araştırdığı bildirildi. Ayrıca zanlının, tüfeği kimden aldığı da araştırılıyor.