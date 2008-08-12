Ortaöğretimde okul türleri azaltılıyor

MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan, yaptığı açıklamada, 18-19 Ağustos 2008’de Başkent Öğretmenevi’nde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in katılımıyla "Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması ve Program Çeşitliliğine Önem Verilmesi" konulu çalıştay düzenleneceğini bildirdi.



Ortaöğretimde; genel lise, fen lisesi, Anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor lisesi, kız meslek lisesi, erkek teknik lisesi, endüstri meslek lisesi, ticaret lisesi gibi birçok okul türü bulunduğunu ifade eden Gürkan, bu liselerden birçoğunun aynı amaca hizmet ettiğini anlattı.



"Bir okulda 6-7 isim levhası var" diyen Gürkan, okul türlerinin azaltılmasının hedeflendiğini, böylece "levha kirliğinin de ortadan kalkacağını" söyledi. Okul türlerinin azaltılması kapsamında aynı amaca hizmet eden okulların birleştirilmesinin planlandığını söyleyen Gürkan, özellikle mesleki eğitimde okul türleri yerine modüler program esasına dayalı sertifika veren program türlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini anlattı.



Gürkan, konunun detaylarıyla tartışılması amacıyla üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlardan uzmanların katılımıyla 18-19 Ağustosta çalıştay düzenleneceğini bildirdi. Gürkan, çalıştaya YÖK ve ÖSYM’den de katılım olacağını söyledi.



OKUL TÜRLERİ



Türkiye’de ortaöğretimdeki okul türleri ve sayıları şöyle:



LİSELER



Lise (Resmi ve Gündüz öğretimi yapan liseler-1733); Lise, Özel lise (Yabancı Dil Ağırlıklı Program uygulayan liseler-849), Özel Lise (119), Anadolu Lisesi (437), Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise (252), Fen Lisesi (63), Özel Fen Lisesi (72), Özel Akşam Lisesi (25), Spor Lisesi (4), Polis Koleji (1).



AÇIKÖĞRETİM LİSESİ:



Açıköğretim Lisesi/Mesleki Açıköğretim Lisesi (159).



ÇOK PROGRAMLI LİSELER



Çok Programlı Lise (724).



GÜZEL SANATLAR LİSELERİ



Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi (55), Güzel Sanatlar Lisesi (1).



ÖĞRETMEN LİSELERİ



Anadolu Öğretmen Lisesi (115).



İMAM HATİP LİSELERİ:



İmam Hatip Lisesi (426), Anadolu İmam Hatip Lisesi (120), İmam Hatip Lisesi (Yabancı dil ağırlıklı-2).



TİCARET MESLEK LİSELERİ:



Ticaret Meslek Lisesi (318), Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (143).



TEKNİK LİSELER:



Teknik Lise (Erkek Teknik-220), Anadolu Teknik Lisesi (Erkek Teknik-94), İnşaat Teknik Lisesi (2), Motor Teknik Lisesi (2), Anadolu Tekstil Teknik Lisesi (Kız Teknik-1), Tekstil Teknik Lisesi (Erkek Teknik-1).



ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ



Endüstri Meslek Lisesi (421), Anadolu Meslek Lisesi (186), Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi (1), Kimya Meslek Lisesi (1), Matbaa Meslek Lisesi (2), Motor Meslek Lisesi (2), Yapı Meslek Lisesi (2), Ortopedik Özürlüler Meslek Lisesi (2), Tekstil Meslek Lisesi (3), Anadolu Tekstil Meslek Lisesi (2).



KIZ MESLEK LİSELERİ



Meslek Lisesi (Kız Teknik-335), Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik-174), Özel Meslek Lisesi (Kız Teknik-2), Özel Anadolu Meslek Lisesi (Kız Teknik- 1), Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi (1), Tekstil Meslek Lisesi (3), Anadolu Tekstil Meslek Lisesi (3), Kuaförlük Meslek Lisesi (1), Anadolu Seramik Meslek Lisesi (1), Terzilik Meslek Lisesi (1), Geleneksel Türk Sanatları Meslek Lisesi (Kız Teknik-1), Süs Bitkileri Meslek Lisesi (1), Anadolu Süs Bitkileri Meslek Lisesi (1) Anadolu Moda Tasarımı Meslek Lisesi (1).



SAĞLIK MESLEK LİSELERİ



Sağlık Meslek Lisesi (254), Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (2), Laboratuvar Sağlık Meslek Lisesi (2), Ortopedik Cihaz ve Protez Teknisyen Okulu (1).



OTELCİLİK TURİZM MESLEK LİSELERİ



Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (2), Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (79), Özel Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (5).



DİĞER MESLEK LİSELERİ



Adalet Meslek Lisesi (3), Anadolu İletişim Meslek Lisesi (16), Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi (8), Anadolu Tapu Kadastro Meslek Lisesi (1), Tarım Meslek Lisesi (Ziraat Meslek Lisesi-10), Konservatuvar (7), Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi (1), İşitme Engelliler Meslek Lisesi

(11).



