Ortaöğretimde 'e-okullar' yaygınlaşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, öğrencilerle ilgili tüm bilgilerin elektronik ortama alınmasını ve işlemlerin bu şekilde yürütülmesini öngören, velilere çocuklarının durumunu internetten izleme imkanı veren "e-Okul Projesi" ilköğretim okullarından sonra ortaöğretim okullarına da yaygınlaştırılacak.



Bu çerçevede, lise öğrencilerine karneleri yarıyıldan itibaren internet üzerinden verilmeye başlanacak. Öğrenciler sistemden okul ve T.C kimlik numaralarını girerek, karnelerini görebilecek.



"e-Okul Projesi", velilere çocuklarıyla ilgili okula devam durumu, karne notları gibi verileri izleme olanağı sunmanın yanı sıra öğrencilerin okudukları kitaplardan aldıkları belgelere, haftalık ders programlarından davranış puanlarına tüm bilgilerin elektronik ortama alınmasını, iş ve işlemlerin buradan yürütülmesini öngörüyor.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, "e-Okul Sisteminin Ortaöğretim Okullarında da Uygulanması" konulu genelge yayımladı. Çelik, genelgede, bilişim teknolojilerinin eğitim-öğretim ve yönetim birimlerinde kullanılmasına yönelik çalışmalara değinerek, e-Dönüşüm Türkiye Projesi'ni anlattı. Nihai hedeflerinin "Bakanlığın öğrenci, personel, taşınır ve taşınmaz mallardan oluşan genel yapısı içindeki bütün iş ve işlemlerin elektronik ortama aktaracak yapının kurulması olduğunu" kaydeden Çelik, 2005 yılında e-Okul Projesi başlatıldığını anımsattı.



E-Okul Projesi kapsamında "öğrenci kayıtlarının internet ortamında alındığını, velilere çocuklarıyla ilgili devam-devamsızlık, karne notları gibi verileri izleme olanağı sunulduğunu" belirten Çelik, bu sistemin okullara da iş ve işlemleri bürokrasiden uzak, hızlı bir şekilde yerine getirme imkanı verdiğini ifade etti.



Çelik, projenin, okul öncesi ve ilköğretim okullarında 2007-2008 eğitim-öğretim yılı başında uygulanmaya başlandığını, uygulamayla birlikte öğrencilerle ilgili "kimlik, adres, veli, not, puan, devam-devamsızlık, okuduğu kitap, haftalık ders programı, öğretmen, davranış puanları, duyuru, aldıkları belge" gibi tüm bilgilerin fonksiyonel olarak oluşturulduğunu belirtti.



Standart yapı kuruldu



Çelik, e-Okul Projesi ile tüm ilköğretim okullarında standart bir yapı oluşturularak uygulamalardan kaynaklanan hataların büyük oranda ortadan kaldırıldığını, ders çizelgelerinin oluşturulmasından karne ve diploma düzenlemeye kadar her alanda standart yapı kurulduğunu belirtti. Aynı uygulamanın ortaöğretimde de başlatılması için gerekli altyapının oluşturulduğunu ifade eden Çelik, "uygulamaya geçilebilir" duruma gelindiğini kaydetti.



Çelik, e-Okul sisteminin tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında uygulanacağını belirterek, öğrencilerin bilgilerinin tamamının sisteme girilmesini ve günlük bilgilerin düzenli olarak işlenmesini istedi. Genelgeye göre, ilk aşamada alan/dal, sınıf/şube bazında öğrenci bilgileri sisteme girilecek ve sistemde öğrencilerle ilgili devamsızlık bilgilerinin takibi yapılacak. Çelik, karneler de bu sistemden alınacağı için öğrencilerle ilgili bilgilerinsisteme "hassasiyetle" girilmesi talimatı verdi. Böylece, geçen yıl ilköğretim okulu öğrencilerinin internet üzerinden aldığı "sanal karne" uygulaması, liselerde de bu yarıyıldan itibaren başlatılmış olacak.

