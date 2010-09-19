-ORTAÖĞRETİMDE DE TAŞIMALI EĞİTİME GEÇİLİYOR ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Taşımalı eğitim, bu yıldan itibaren ilköğretimin yanı sıra liselerde de uygulanmaya başlanacak. Başta kızlar olmak üzere, bulunduğu yerde lise olmayan öğrenciler lise bulunan yerlere servislerle taşınacak. Bu uygulamadan, ilk aşamada 50 bin öğrenci yararlanacak. 2010-2011 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde de bazı yenilikler uygulamaya konulacak. Yeni uygulamaların başında, özellikle kırsal kesimde uygulanan taşımalı eğitim sistemine ortaöğretim de dahil edilmesi geliyor. Bu eğitim-öğretim yılında, ilk aşamada başta kızlar olmak üzere liselerde okumak isteyen 50 bin öğrenci taşımalı eğitimden yararlanacak. Bu öğrencilerin servis ve yemek ücretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan karşılanacak. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı'nın başkanlığını yaptığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu'nun son toplantısında konunun maddi boyutuna ilişkin karar alındı. Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2010 yılı bütçesinde 2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim öğrencilerinin taşınması ve yemek bedeli için kaynak olmaması nedeniyle, bu kaynağın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan aktarılması kararlaştırıldı. Bu yılın Aralık ayı sonuna kadar 50 bin lise öğrencisinin yemek ve taşıma bedeli olarak 30 milyon TL kaynak tahsis edildi. Taşımalı lise uygulamasından, bulunduğu yerde lise olmayan öğrenciler yararlanacak. Bu öğrenciler bulundukları yere en yakın liseye kayıt yaptırarak, servisle okula gidip gelecek. Uygulamada öncelik kız öğrencilere verilecek. MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan, genel ortaöğretimde yüzde 48, mesleki ve teknik ortaöğretimde yüzde 36 olmak üzere ortaöğretimde okullaşma oranının yüzde 84 olduğunu belirterek, Bakanlıkça hazırlanan Stratejik Planı'da bu oranın 2014 yılı sonuna kadar yüzde 90'ın üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini anlattı. -ANADOLU LİSELERİNE DÖNÜŞTÜRME- Ortaöğretimde yeniden yapılanma çerçevesinde Türkiye'deki bütün genel liselerin Anadolu ve mesleki teknik liselerine dönüştürülmesi uygulamasına da devam edilecek. Ortaöğretim Genel Müdürü Gürkan, Anadolu liselerine dönüştürme uygulamasının eğitim sistemi açısından avantajları olacağını ifade etti. Anadolu liselerinde sınıf mevcutlarının en fazla 30 olduğunu belirten Gürkan, ''Genel liselerin sınıf mevcutları bazı yerlerde kalabalık. Anadolu liselerine dönüştürmeyle sınıf mevcutları kurala bağlanmış oluyor. Böylece kalite daha da artacak'' diye konuştu. Anadolu liselerinde yabancı dil ders saati sayısının daha fazla olduğuna işaret eden Gürkan, ''Herkes yabancı dil öğrenmek istiyor. Anadolu liselerinde yabancı dil öğrenme açısından daha iyi bir fırsat yakalanacak'' diye konuştu. Gürkan, genel liselerin tamamının Anadolu ile mesleki ve teknik liselere dönüştürülmesi uygulamasının 3-4 yılda tamamlanacağını kaydetti. -ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE SINAVINA GÖRE DERS SEÇEBİLECEK- Ortaöğretimde haftalık ders çizelgelerinin de yenilendiğini ve yeni çizelgelerin bu eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulacağını anlatan Gürkan, genel liselerde haftada 35 saat olan ders saati sayısının 30'a, Anadolu liselerinde 37 saat olan ders saati sayısının 35'e, fen ve sosyal bilimler liselerinde 40 ve 42 saat olan ders saati sayısının da 35 ve 37 saate indirildiğini belirtti. Gürkan, şunları kaydetti: ''Genel liseler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 9. sınıf ders çizelgelerinin ortak tutulduğu bu çizelgelerdeki en önemli değişiklik, genel ortaöğretimde alan yerine öğrencilere, üniversiteye geçişte uygulanan sınav türlerine göre istedikleri dersi seçme imkanı verilmesidir. Bu çizelgeler 2010-2011 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. sınıflardan başlamak üzere uygulamaya konulmuştur. Eski haftalık ders çizelgelerinin uygulanmakta olduğu 11 ve 12. sınıf öğrencilerine de alan değiştirme imkanı verilmiştir.''