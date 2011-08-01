-ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYITLAR BAŞLADI ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Ortaöğretim kurumlarına kayıtlar bugün başladı. Adaylar, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonucuna göre yerleştirildikleri okullara bugünden itibaren kayıt yaptırabilecekler. Asıl kayıtlar 5 Ağustos 2011 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Genel liseye kayıt yaptırmak isteyenlerle sınavsız öğrenci alan meslek liselerine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin ise 26 Ağustos 2011 Cuma gününe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi 2011 yılı yerleştirme işlemlerinin, Ortaöğretime Yerleştirme Puanı'na (OYP) göre gerçekleştirildiği ve sonuçların duyurulduğu hatırlatıldı. Bu yıl, adayların bir okula asıl kayıt hakkı kazansın veya kazanmasın, bir veya daha fazla okul için yedek kayıt hakkı kazanabildiği yeni bir uygulamaya geçildiği vurgulanan açıklamada, ''Sınav Sonuç Belgesi''nde, öğrencinin asıl kazandığı okulla yedek kazandığı okul/okullar ve yedek sırasının belirtildiği kaydedildi. Açıklamada, velilerin de ''e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi''nden sürekli bilgilendirileceklerine dikkat çekildi. Asıl kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bugün başlayan kayıt işlemlerinin 5 Ağustos 2011 Cuma günü saat 17.00'de sona ereceği bildirilen açıklamada, asıl veya yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin süresi içerisinde kayıt yaptırmaları gerektiği, aksi halde bu haklarını kaybedecekleri ifade edildi. Açıklamada, ''Öğrencilerimizin kayıt haklarını kaybederek mağdur duruma düşmemeleri açısından velilerimizin, e-Okul sistemi üzerinden yerleştirme takvimini takip ederek çocuklarımızın geleceğiyle ilgili büyük önem arz eden bir hususta dikkatli olmalarında fayda görülmektedir'' denildi. Açıklamaya göre, sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumuna yerleştirilemeyen öğrencilerle başvuru yapmayan öğrencilerden genel liseye kayıt yaptırmak isteyenler için de kayıt işlemleri bugün başladı. Kayıt işlemleri için 26 Ağustos 2011 Cuma gününe kadar genel lise müdürlüklerine müracaat edilebilecek. Sınavsız öğrenci alan meslek lisesine kayıt yaptırmak isteyenlerin ise yine aynı tarihlerde ''e-Okul'' sistemi üzerinden elektronik ortamda en fazla 10 adet tercih yaparak ''e-Kayıt'' başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci kayıtlarında, terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocuklarıyla özel eğitime ihtiyacı olan çocukların durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri halinde, istedikleri genel veya meslek lisesine kayıtlarının yapılmasına imkan tanındı.