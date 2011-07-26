-ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA KAYIT ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına elektronik ortamda aday öğrenci kaydı, 1 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının 9. sınıflarına yeni öğrenci kayıtlarının e-kayıt sistemi ile elektronik ortamda yapılacak. Bu uygulama ile ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontejan tespitlerinin daha sağlıklı yapılması, veli ve öğrencilerin kendi semtlerindeki okulları sahiplenmesi, ulaşımda zaman tasarrufunun sağlanması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere daha fazla zaman ayrılabilmesinin amaçlanıyor. Öğrenciler, velilerinin ikamet adreslerine en yakın genel liselere, meslek liseleri, çok programlı liseler veya mesleki ve teknik eğitim merkezlerine yerleştirilecek. İl-ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri, veli ve öğrenciler MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ''e-kayıt modülü'' üzerinden bilgi giriş işlemlerini, kayıt-kabul şartlarını, program-alan tanıtımlarını takip edebilecek. -SINIF MEVCUTLARI 40'I AŞMAYACAK- Kontenjan belirlemesi yapılırken, sınıf mevcutları imkanlar dahilinde 40'ı aşmayacak şekilde planlanacak. Öğrenci aday kayıtları, genel lise ve meslek lisesi müdürlüklerince 1-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılacak. Aday kaydı yapılırken, okul müdürlükleri kendilerine başvuran öğrencilerin kimlik, diploma notları ve adres bilgilerini e-okul sisteminden TC Kimlik Numarası ve ilköğretim öğrenci numarası ile girerek sorgulayıp, kontrol edecek. Genel liselere aday kayıt işlemleri genel lise müdürlüklerince, meslek lisesi aday kayıt işlemleri meslek lisesi müdürlüklerince yapılacak. Genel liselere kayıtlarda bölge ve ikametgah adresi esas alınacak. Meslek liselerine kayıtlarda ise bölge sınırlaması olmaksızın 10 okul tercihi yapılacak. Adaylar hem genel liseye hem meslek lisesine kayıt yaptıramayacak. Aday başvuruları, ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda meslek liselerine yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı, eşitlik halinde tercih önceliği, yine de eşitlik halinde yaşı küçük olan adaya öncelik verilmesi suretiyle yapılacak. Genel liselere yerleştirme işlemleri, ilköğretim diploma puanı ve yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilmek suretiyle aday kaydı yapılacak, kontenjan fazlası olan diğer öğrenciler, Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca öğrencinin ikametine en yakın diğer genel liselere dengeli bir biçimde gerçekleştirilecek. Bu şartlar sonucunda dahi herhangi bir okula yerleştirilmeyen öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönlendirilerek gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacak. Aday kayıtları tamamlandıktan sonra okullar ve Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca gerekli kontroller yapılarak, kayıt listeleri komisyonlarca onaylanacak ve en geç 5 Eylül 2011 tarihinde ''www.meb.gov.tr'' adresinde ilan edilecek. İlan edilen listelere göre kesin kayıt işlemleri için gerekli evrak, ilgili okul müdürlüklerince 6-16 Eylül 2011 tarihleri arasında kabul edilerek, kesin kayıt işlemleri tamamlanacak. ''2011 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'' esasları ile yatılı ilköğretim bölge okulu mezunlarından söz konusu ortaöğretim kurumlarını yatılı olarak kazanan öğrencilerin kayıtlarında e-kayıt başvurusu şartı aranmayacak. -ZORLA BAĞIŞ İSTENMEYECEK- Kontenjan açığı bulunması halinde öğrencisini, kardeşinin öğrenim gördüğü veya anne-babanın çalıştığı işyerinin bulunduğu alanın dahil olduğu okula kayıt yaptırmak isteyen veli talepleri de Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca değerlendirilecek. Terör saldırıları sonucu şehit olan ya da malul duruma düşen öğretmenlerin çocukları, şehit, malul ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri ve istemeleri halinde, istedikleri genel veya meslek liselerine kayıtları yapılacak. Mazeretleri nedeniyle 1-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında aday kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi bakımından, yeni öğretim yılı başlamadan valiliklerce belirlenecek bir takvim çerçevesinde Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarınca genel liselere veya meslek liselerine kayıt ve yerleştirme işlemleri sürdürülecek. Öğrenci ve velilerden kayıt sırasında hiçbir surette zorla bağış ve gereksiz belge istenilmeyecek.